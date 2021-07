Mahasiswa UGM Juara Infographic Nuclear Youth Summit Competition 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Yogyakarta: Khoirunnasi Rudin, mahasiswa Prodi Teknik Fisika Angkatan 2020, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) meraih juara 1 pada kategori infografis Nuclear Youth Summit (NYS) Competition 2021. Ajang kompetisi berskala nasional ini rutin diselenggarakan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan Komunitas Muda Nuklir Nasional (Kommun).Situasi pandemi menjadi tantangan tersendiri bagi Khoir, sapaanya. Pandemi covid-19 mengharuskan online, tetapi di sisi yang lain sebagai peserta mahasiswa diuntungkan dengan keadaan tersebut."Karena mudah dalam pelaksanaan dan pengerjaan karya lomba dan proses akademik tidak terganggu." ujar Khoir mengutip siaran pers UGM, Sabtu, 10 Juli 2021.Ajang ini melombakan tiga kategori, yaitu infografis, esai, dan videografis. Kompetisi ini diadakan untuk menunjukkan peran besar generasi muda dan para pegiat nuklir dalam membahas dan melahirkan inovasi nuklir, baik untuk riset maupun introduksi publik.Baca: Umar, Mahasiswa Indonesia Jadi Wisudawan Terbaik di IIITB India Kompetisi ini diikuti 23 peserta. Pengumpulan karya pada 16-2 Juni 2021, penilaian karya pada 3-5 Juni 2021. Selanjutnya, pengumuman tiga besar yang diikuti dengan seminar nasional bertema 'Nuclear Breakthough as Sustainable Energy from Youth to Nation' secara daring pada 6 Juni 2021.Khoir menjelaskan ia membuat karya berupa poster infografis yang bertemakan 'Make Us Believe that Nuclear is Safe and Green Energy'. Poster tersebut mengangkat tentang potensi energi nuklir di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai alternative, safe and green energy, sekaligus media edukasi kepada masyarakat awam akan pentingnya energi nuklir.(AGA)