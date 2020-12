Undip Masuk Daftar Kampus Terinovatif di Asia Tenggara dan Selatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Semarang: Lembaga internasional Clarivate Plc menobatkan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, sebagai salah satu lembaga akademik terinovatif di Asia Tenggara dan Selatan pada 2020. Undip menjadi satu-satunya universitas di Indonesia yang mendapatkan penghargaan ini.Penghargaan serupa diberikan kepada University of Brunei Darussalam (Brunei Darussalam), Indian Institute of Technology Bombay (India), National University of Malaysia (Malaysia), Cebu Technological University (Philipina), Singapore National University of Singapore (Singapura) dan Hanoi University of Science and Technology (Vietnam). Penghargaan hanya diberikan kepada satu lembaga di masing-masing negara.Rektor Undip Yos Johan Utama berterima kasih atas apresiasi lembaga-lembaga internasional terhadap kiprah sivitas akademika Undip. “Kami bersyukur atas penghargaan dari pihak eksternal. Namun perlu dicatat bahwa itu bukan tujuan utama Undip,” kata Yos Johan Utama, mengutip siaran pers Undip, Jumat, 25 Desember 2020.Baca: Akademisi Unpad Masuk 5 Besar Perempuan Berpengaruh di Dunia Menurut dia, banyak indikator yang dipakai sebagai tolok ukur pencapaian Undip. Termasuk, indikator yang relevan dalam posisi Undip sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Apresiasi dari eksternal bisa menjadi salah satu tolak ukur internal dalam bekerja.Selain lembaga pendidikan tinggi, penghargaan inovasi juga diberikan untuk lembaga riset yang dimiliki pemerintah. Tahun ini, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tercatat sebagai penerma Penghargaan Inovasi Asia Tenggara dan Selatan dari Clarivate Plc.Sementara dari India ada, Council of Scientific and Industrial Research, kemudian Malaysian Palm Oil Board Malaysia, Agency for Science, Technology and Research Singapura dan Vietnam Academy of Science and Technology Vietnam.Kategori korporasi, PT Pertamina menjadi salah satu perusahaan di Asia Tenggara dan Selatan yang mendapat penghargaan atas inovasinya sepanjang 2020. Beberapa perusahaan yang mendapat penghargaan serupa ialah Petronas dari Malaysia, Sivantos Group dari Singapura, MAS Holdings dari Sri Lanka, Siam Cement Group dari Thailand dan Viettel Group dari Vietnam.