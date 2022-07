Tim Barunastra ITS Juara Umum IRC 2022 di Amerika Serikat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tim Barunastra ITS ( Institut Teknologi Sepuluh Nopember ) menyabet Juara Umum dalam ajang International Roboboat Competition (IRC) 2022 di Amerika Serikat. Tim yang terdiri atas lima mahasiswa ini tiba di Indonesia pekan lalu.“Atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyampaikan apresiasi kepada Tim Barunastra ITS yang telah berjuang luar biasa serta mengharumkan nama Indonesia,” ucap Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 3 Juli 2022.Suharti berharap penghargaan yang telah diraih dapat memantik tumbuhnya talenta muda nasional lainnya yang menginspirasi di bidang sains dan teknologi. “Tetaplah menghasilkan karya bidang sains dan teknologi serta mendorong motivasi generasi muda lainnya untuk memiliki prestasi serupa,” ujar Suharti.Tim Barunastra ITS yang didampingi oleh Rudy Dikairono selaku pembimbing terdiri dari Nawab Aditya, Dion Andreas Solang, Zulieta Krisna D, Azayaka Emeraldi Indaryo, dan Halen Dinata Atmaja sukses meraih First Place Design Documentation dan First Place Autonomy Challenge dalam ajang kompetisi IRC 2022 yang diselenggarakan di Florida, Amerika Serikat pada tanggal 19 - 25 Juni 2022.Dalam kesempatan terpisah, Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek , Asep Sukmayadi menyampaikan kebanggaannya atas prestasi yang telah diraih. “Sebagai negara maritim terbesar di dunia, kita bangga putra putri terbaik yang mengikuti kompetisi IRC 2022 ini memiliki kemampuan teknologi dan kreatifitas bidang perkapalan yg sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia,” ucap Asep.Menurut Asep, talenta-talenta terbaik yang telah dikurasi oleh Kemendikbudristek melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) mampu menunjukkan prestasinya di tingkat dunia. "Selamat dan terimakasih atas prestasinya dan terus menjadi inspirasi generasi emas bangsa,” pesan AsepDalam ajang kompetisi IRC 2022, Tim Barunastra ITS membuat inovasi Kapal Nala Thesus. Kapal Nala Theseus merupakan kapal yang dibuat khusus untuk IRC 2022 oleh tim Barunastra ITS . Kapal dengan dengan panjang total kapal 0,88 meter dan lebar total kapal 0,72 meter ini sukses melakukan semua misi yang ada.Untuk menjadi juara, ada tujuh misi yang harus berhasil dilakukan oleh Nala Theseus. Selain itu, salah satu inovasi yang menjadi nilai tambah untuk kapal mereka karena menggunakan desain modularity.Desain modularity dibuat untuk menampung banyak muatan di atas kapal. Konsep ini mempunyai prinsip desain yang membagi sistem menjadi bagian-bagian kecil dengan sebutan modul.Modul dapat dimodifikasi, diganti, atau ditukar secara independen dengan modul lainnya. Tak hanya Tim Barunastra ITS, perwakilan Indonesia yang meraih penghargaan yaitu Tim Bengawan UV dari Universitas Sebelas Maret yang meraih Second Place Design Documentation, Sponsorship dari Blue Robotics Award, dan Best Team for Testing and Innovation, serta Tim Aterkia dari Universitas Diponegoro meraih Sixth Place Design Documentation.Baca juga: Robot Karya ITS Sabet 10 Penghargaan di Ajang Robotik Internasional