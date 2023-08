Inspiratif! 9 Menteri Jokowi Ini Lulusan Kampus Luar Negeri

9 Menteri Jokowi yang Lulusan Kampus Luar Negeri

1. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

2. Sri Mulyani, Menteri Keuangan

3. Retno LP Marsudi, Menteri Luar Negeri

4. Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan





6. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

7. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

8. Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

9. Erick Thohir, Menteri BUMN

Jakarta: Menteri merupakan sosok pemimpin kementerian yang diharapkan memiliki pengalaman dan wawasan luas untuk membantu tugas-tugas presiden. Adapun menteri di Indonesia umumnya berasal dari kalangan partai, maupun profesional.Di samping itu, menteri sebagai jabatan bergengsi biasanya diduduki oleh orang-orang yang berlatar belakang pendidikan tertentu, sesuai dengan bidang kerjanya di kementerian maupun lembaga yang dipimpinnya. Latar belakang para menteri ini bisa dari lembaga pendidikan utamanya perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.Nah kali ini, Sobat Medcom akan diajak membahas para menteri pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah kuliah di luar negeri dilansir dari akun Instagram @hotcourses_id.Yasonna pernah mengenyam studi S2 mengambil Master of Science di Virginia Commonwealth University, Amerika Serikat (1986), kemudian melanjutkan S3 Doctor (Ph.D) di North Carolina State University, Amerika Serikat (1994).Sri Mulyani pernah menempuh pendidikan S2 mengambil Master of Science of Policy Economics di University of Illinois Urbana Champaign, Amerika Serikat (1988-1990), selanjutnya S3 Ph.D of Economics di University of Illnois Urbana Champaign, Amerika Serikat (1990-1992).Retno sempat melanjutkan studi S2 Hukum Uni Eropa di Haagse Hogoeschool, Belanda. Selain berkuliah di Belanda, dia juga pernah menekuni studi hak asasi manusia di Universitas Oslo.Siti Nurbaya pernah kuliah di International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC), Enschede, Belanda, dan lulus pada tahun 1988. Kemudian, ia meneruskan S3 di IPB dan Siegen University, Jerman, dan dinyatakan lulus tahun 1998.5. Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Menteri terjenaka di kabinet Jokowi ini pernah mengambil program magister (S2) dan doktor (S3) Teknik Sipil di Colorado State University, Amerika Serikat (1989).Menteri sekaligus ketua partai ini pernah menempuh pendidikan S2 Master of Management Technology (MMT) di The University of Melbourne, Australia (1996). Dia juga pernah studi S2 Master of Business Administration (MBA) di Monash University Melbourne, Australia (1997).Menteri muda satu ini sudah menempuh pendidikan di luar negeri sejak SMA. Sebelumnya, ia di Jakarta kemudian ke Singapura di United World College of Southeast Asia. Studi S1 dia tempuh di jurusan Hubungan Internasional Brown University, Amerika Serikat. Studi S2 dilanjutkan di Master of Business Administration Harvard Business School, Amerika Serikat.Menteri tersohor ini pernah menempuh studi S2 di Master in Public Administration George Washington University, Washington DC, Amerika Serikat. Selanjutnya, dia menempuh pendidikan di National Defense University, Amerika Serikat.Erick pernah kuliah S1 di Glendale Community College, California, Amerika Serikat. Selanjutnya, ia melanjutkan studi S2 mengambil Master of Bussines Administration National University , California, Amerika Serikat.Di atas adalah sembilan nama menteri era jokowi yang memiliki rekam jejak pendidikan di luar negeri. Kita bisa mengikuti jejak semangat mereka dalam belajar hingga mengenal cakrawala dunia.