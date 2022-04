Buat Esai Soal Pembuatan Pupuk Organik Cair, UKDW Menang Scranton Essay Contest

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sebanyak tiga mahasiswa Fakultas Bioteknologi Universitas Kristen Duta Wacana ( UKDW ) Yogyakarta terpilih sebagai salah satu pemenang Scranton Essay Contest dengan tema “Save Earth, Save Us: For All Life on Earth” yang diselenggarakan Scranton Women’s Leadesrship Center (SWLC) Seoul, Korea Selatan. Tim mengirimkan essay dengan topik “Simple Preparation of Liquid Fertilizer from Household Organic Waste in Yogyakarta” yang didasarkan pada penelitian sederhana tentang cara pembuatan pupuk organik cair (POC) berbasis limbah organik rumah tangga.Tim terdiri dari Desyana Millenia Limeranto, Eugenia Larissa Bakti Pangala, dan Wulan Sari Sinaga. Sementara itu, dosen pembimbing yakni Kukuh Madyaningrana.Kukuh menuturkan berlimpahnya limbah rumah tangga, terutama dari sisa olahan kegiatan dapur, seperti kulit buah dan potongan sayur, semestinya tidak dipandang sebagai sampah yang menjadi sumber masalah lingkungan. Tetapi harus dipandang sebagai sesuatu yang jika diolah dapat menghasilkan produk yang bermanfaat menunjang kehidupan manusia.“Dalam penelitian kecil yang dilakukan, tim kami telah mencoba membuat pupuk organik cair (POC) dengan bahan baku dari beragam kulit buah seperti kulit buah jeruk, pisang, dan buah naga. Selain kulit buah, air cucian beras juga dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan POC," kata Kukuh dalam keterangan tertulis, Senin, 4 April 2022.Kukuh menjelaskan melalui metode fermentasi sederhana dengan memanfaatkan limbah organik ditambah dengan starter mikrobia dan sumber gula, POC yang dihasilkan teramati bermanfaat menunjang pertumbuhan beberapa tanaman budidaya yang ada di kebun mitra. Sebagai pemenang, tim dari Fakultas Bioteknologi UKDW mendapatkan hadiah USD 2.000untuk pengembangan proyek.“Dengan memanfaatkan hadiah yang diterima dari Scranton Essay Contest, penelitian dipastikan bisa dilanjutkan ke uji dampak pemberian POC berbasis limbah organik tersebut terhadap beberapa tanaman sayur yang banyak dibudidayakan oleh komunitas urban farming yang telah menjadi mitra Fakultas Bioteknologi UKDW,” tutur Kukuh.Baca: UKDW Terlibat Program SEROJA, Pengembangan Jamu Demi Dongrak Ekonomi Masyarakat Bantul