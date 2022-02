UKDW Gandeng DIES-DAAD Tingkatkan Kualitas PTS di Indonesia Bagian Timur

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Universitas Kristen Duta Wacana ( UKDW ) Yogyakarta menggandeng DIES Partnership dan DAAD German Academic Exchange Service meningkatkan kualitas perguruan tinggi swasta di Indonesia bagian Timur. Kerja sama melibatkan Universitas Halmahera Maluku, Universitas Wira Wacana Sumba Timur, dan Universitas Ottow Geissler Jayapura.Kerja sama bertujuan mengatasi masalah distribusi kualitas universitas di area Indonesia yang dianggap kurang merata. UKDW berkomitmen mendampingi ketiga perguruan tinggi itu sebagai upaya mengembangkan ilmu dan kualitas pendidikan di Indonesia. UKDW hadir sebagaiuniversitas mentor bagi Uniera.UKDW bekerja sama dengan Osnabrück University of Applied Sciences Germany dan Universitas Halmahera (Uniera) Tobelo menggelar workshop penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengelolaan kerja sama. Workshop bertajuk Dialogue on Innovative Higher Education Strategies (DIES) “Nurturing a Culture of Excellence in University Management through Leadership Development and Partnerships.Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UKDW, Herson Keradjaan, berharap kegiatan lokakarya ini dapat dimanfaatkan Uniera sebagai kesempatan untuk belajar bersama. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Jejaring UKDW Handi Hadiwitanto menyampaikan dalam lokakarya ini setiap pihak belajar bersama dan sharing pengalaman.Hal itu untuk menyiapkan rencana-rencana peningkatan kapasitas perguruan tinggi masing-masing. Adapun materi yang dibahas terkait pengelolaan penelitian dan program pengabdiankepada masyarakat di perguruan tinggi yang terintegrasi dengan pengajaran.Kemudian, paradigma kepemimpinan dan pengelolaan kerja sama dan sharing mengenai kesempatan magang dan studi di Hochschule Osnabrück Jerman. Lokakarya itu juga memaparkan roadmap penelitian dan kebutuhan kerja sama yang telah menjadi program Uniera.Kepala LPPM Uniera Bayu Achil Sadjab juga sempat menyampaikan presentasi dilanjutkan dengan diskusi terkait peningkatan kualitas pelaksanaan penelitian di Uniera dan kesempatan kerja sama dengan UKDW sebagai pendukung. Beberapa rencana bersama yang dihasilkan dari diskusi ini, yakni penelitian bersama, kerja sama peningkatan kualitas pendidikan, dan mentoring pengurusan open journal system (OJS) untuk jurnal ilmiah.Peserta juga sempat berkunjung ke Desa Meti di Pulau Meti, Tobelo Timur. Desa binaan itu menjadi pusat kegiatan PkM Uniera.Dalam kunjungan itu, fasilitator bersama beberapa pimpinan Uniera melakukan evaluasi dan melihat berbagai kemungkinan untuk peningkatan kualitas penelitian–PkM serta rencana kerja sama lanjutan dengan UKDW.Baca: UKDW Dapat Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kemendikbudristek