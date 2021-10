UMN Gelar Konferensi ICT Internasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tangerang: Universitas Multimedia Nusantara (UMN) menggelar konferensi Information Communication Technology (ICT) berskala internasional. Forum ini dikemas dalam kegiatan Conference on New Media Studies (Conmendia) and International Conference On Smart Cities, Automation & Intelligent Computing Systems (Icon-Sonics) 2021.Tahun ini, Conmendia and Icon-Sonics 2021 bekerja sama dengan Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Indonesia Section untuk mewadahi publikasi makalah penelitian dalam jejaring IEEEXplore. Acara ini juga menggandeng STMIK STIKOM Indonesia (STIKI) Denpasar, dan Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer (APTIKOM).Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika UMN Niki Prastomo berharap kegiatan ini bisa menyerap makalah riset internasional lebih banyak dari konferensi sebelumnya. Tentunya, dengan konten spektrum keilmuan yang lebih berkelas."Selain itu, para praktisi, akademisi, dan juga lembaga pemerintah juga bisa mendapat manfaat besar mengenai smart digital technology and multimedia," kata Niki melalui keterangan tertulis, Kamis, 14 Oktober 2021.Baca: Beasiswa OSC Medcom.id Tawarkan 40 Prodi Pilihan di Telkom University Ketua Pelaksana acara itu menjelaskan, bidang keilmuan dalam konferensi internasional ini dibagi menjadi dua. Pada bidang keilmuan Conmedia, meliputi applications, mobile technology, interactive media design, business intelligence and management, strategic information system, computational science and technology, dan embedded systems and communication."Sedangkan, pada Icon-Sonics, meliputi bidang ilmu: smart cities, automations, dan intelligent computing systems," ujarnya.Konferensi internasional yang digelar 12-13 Oktober 2021 secara daring ini mengangkat isu teknologi guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain konferensi dan presentasi karya ilmiah, juga diagendakan keynote session dengan sejumlah pembicara berkualitas.Antara lain, Prof. Dr. Ir. D.A.I Marpaung dari University of Twente, Belanda; Dr. Rifai Chai dari University of Technology, Australia; Jessy Abdurrahman, B.Comp.Sci. (Hon.), CEO Zi.Care; dan Sinar Mas Land Chief of Digital Tech Ecosystem & Development, Irawan Harahap.Para pembicara menyampaikan bagaimana inovasi teknologi seperti Big Data dan Artificial Intelligence (AI) dimasukkan dalam isu atau tantangan sosial dan sejalan dengan konsep Society 5.0.