5 Oktober, Fikom UMN Gelar Konferensi Internasional 'Comnews'

Tangerang: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (Fikom UMN) akan menggelar konferensi internasional bertajuk Conference on Communication and New Media Studies (Comnews) pada 5 Oktober 2021. Kegiatan bertujuan sebagai forum ilmuwan dan praktisi untuk mengkaji dan berbagi pengetahuan dalam menghadapi tantangan komunikasi digital di masa pandemi covid-19."Tantangan komunikasi digital di masa pandemi akan menguji keandalan infrastruktur telekomunikasi digital. Di sini juga bisa dilihat seberapa jauh masyarakat bisa memanfaatkan medium digital seefektif mungkin. Misalnya, untuk kepentingan pendidikan dalam arti luas, juga literasi publik," kata Ninok, Kamis, 30 September 2021.Sementara itu, Ketua Panitia Comnews 2021 Angga Ariestya menjelaskan bahwa penyelenggaraan tahun ini spesial, karena bertepatan dengan kondisi pandemi covid-19 yang berdampak di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pandemi mengubah cara berkomunikasi satu sama lain, dari semula bertatap muka langsung menjadi termediasi."Hal ini memunculkan tantangan-tantangan baru dalam berbagai sektor di masyarakat seperti bisnis, pendidikan, pariwisata, kesehatan sampai dengan komunikasi dalam keluarga," jelas Angga.Menurut Angga, tantangan-tantangan tersebut harus terselesaikan dengan komunikasi digital yang makin meluas di masyarakat. Hal tersebut dikaji di Comnews 2021 agar seluruh elemen masyarakat mampu bertahan di era ketidakpastian ini.Baca: Kuliah Umum Generasi Digital, Kreativitas Tanpa Batas Comnews digelar sejak 2016 dan diadakan setiap dua tahun sekali. Memasuki penyelenggaraan ketiga, Comnews 2021 mengangkat tema utama 'Digital Communication in an Era of Uncertainty'.Comnews 2021 menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Dosen Australian National University Ross Tapsell, Dekan College of Mass Communication University of the Philippines Arminda V. Santiago, Manajer The World Bank (1996-2003) dan Perwakilan FAO (2003-2005) Ronny Adhikarya, serta Wakil Pemimpin Redaksi Kompas Tri Agung Kristanto.Konferensi internasional yang didukung oleh KOMPAS, Bank BTPN, WIKA, ASPIKOM, APJIKI, dan ISKI ini, diadakan secara daring dan dapat diikuti oleh pelajar, akademisi dan praktisi di bidang Komunikasi.Semua peserta Comnews 2021 dapat mengikuti sesi utama dan paralel untuk mendapatkan insight dari berbagai isu komunikasi yang dikaji, menambah jaringan dengan para akademisi dan praktisi, juga mendapat e-certificate. Calon peserta dapat melakukan registrasi di comnews.umn.ac.id.