UKDW Gelar International Webinar Bahas Pemulihan Ekonomi Global Setelah Pandemi

Jakarta: Sebanyak 437 orang mengikuti International Webinar 2022 bertema “Economic and Business Recovery in Asia After Covid-19 Pandemic” yang diadakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bisnis (BEM-FB) Universitas Kristen Duta Wacana ( UKDW ) Yogyakarta. Peserta berasal dari Indonesia, Malaysia, Korea, USA, dan Thailand.Ketua Pelaksana Yuanda Prasetyo mengatakan International Webinar 2022 merupakan program kerja yang pertama kali diadakan oleh BEM-FB UKDW. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan di bidang ekonomi global dalam perkembangan ekonomi setelah terdampak pandemi covid-19 khsusnya di Asia.“Sedangkan, tema tersebut dipilih untuk mengetahui bagaimana perjalanan suatu negara dalam pemulihan ekonomi dan bisnis yang dialami oleh dunia terkhususnya Asia setelah pandemi covid-19 berlangsung,” kata Yuanda dalam keterangan tertulis, Kamis, 8 Desember 2022.Adapun narasumber yang diundang dalam webinar ini ialah dosen Fakultas Bisnis UKDW Yogyakarta, Pristanto Silalahi; dosen dari Tunku Abdul Rahman University of Management & Technology (TAR UMT) Malaysia, Chin Mui Yin; dosen Victoria University of Wellington New Zealand, Fandy Tjiptono.Yuanda berharap melalui webinar ini peserta dapat mengetahui cara yang digunakan oleh negara-negara di Asia dalam pemulihan ekonomi setelah pandemi covid-19.“Kerja sama antar negara di Asia mendorong pemulihan ekonomi serta mempromosikan kepentingan ekonomi baik dalam negeri maupun di luar negeri, khususnya yang memiliki hubungan erat di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata,” kata Yuanda.