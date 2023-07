Keren! Mahasiswa Program Fast Track UAJY Magang di Amerika Serikat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Program Fast Track Bachelor Leading to Master Teknik Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan program pertukaran mahasiswa pada semester 8 di perguruan tinggi mitra di luar negeri. Selanjutnya setelah menyelesaikan S1-nya, mahasiswa bisa melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi mitra.Selain itu dengan mengikuti program fast track ini mahasiswa juga mendapatkan kesempatan mengikuti program magang yang dilakukan oleh perguruan tinggi mitra. Adapun perguruan tinggi mitra yang saat ini bekerja sama dengan Program Studi Teknik Industri UAJY antara lain Chang Gung University, Yuan Ze University, dan Tunghai University."Ketiga universitas tersebut berada di Taiwan dan merupakan universitas yang memiliki reputasi sangat baik," kata Ketua Departemen Teknik Industri UAJY, Ririn Diar Astanti, dalam keterangannya, Senin, 10 Juli 2023.Fransiska Yovita, merupakan salah satu mahasiswa Teknik Industri Program Internasional asal Purbalingga yang mengikuti program Fast Track Bachelor Leading to Master Degree di Chang Gung University Taiwan. Saat ini Yovita menempuh tahun kedua untuk program master dalam bidang Industrial Business and Management.Program Fast Track Bachelor Leading to Master Degree merupakan program unggulan yang dimiliki oleh Program Studi Teknik Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Program ini mendukung Teknik Industri UAJY menjadi salah satu Teknik Industri terbaik di Yogyakarta dan di Indonesia.Yovita berkesempatan melakukan magang di Amerika Serikat selama 1 tahun pada Juli 2023 ini. Tentu saja untuk mendapatkan kesempatan magang tersebut perlu melalui serangkaian tahapan seleksi yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan perusahaan.Yovita mengatakan, apa yang ia raih saat ini tidak terlepas dari pendidikan yang ditempuh di Program Studi S1 Teknik Industri Program Internasional UAJY. Menurutnya menjalani studi tersebut merupakan salah satu Teknik Industri terbaik di Yogyakarta bahkan di Indonesia yang telah mengubah hidupnya menjadi lebih baik.Yovita menilai, tenaga pengajar di program tersebut berkualitas, kurikulum yang terstruktur dengan baik, dan memiliki atmosfer belajar yang menyenangkan. Menurut Yovita Prodi S1 Teknik Industri Program Internasional mempersiapkan lulusannya untuk menghadapi tantangan di dunia internasional.Salah satu yang menarik dari program Studi S1 Teknik Industri Program Internasional UAJY adalah adanya Program Fast Track yang memberikan kesempatan untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa di Taiwan. Khususnya di Chang Gung University, salah satu universitas ternama di Taiwan dan menduduki peringkat 500 besar QS World Ranking.Saat ini Yovita mendapatkan beasiswa penuh untuk mengejar gelar master di Chang Gung University dan menduduki peringkat pertama di kelasnya. "Program ini membuka dunia peluang dan pengalaman baru bagi saya. Selama berada di Taiwan, saya dapat membenamkan diri dalam budaya yang berbeda dan melihat dunia dari perspektif yang berbeda," terangnya.Pengalaman ini tidak hanya memungkinkan Yovita memperluas wawasan dan mendapatkan pemahaman yang lebih besar, tetapi juga memungkinkan untuk berjejaring dan menjalin hubungan dengan orang-orang dari seluruh dunia.“Berkat tempaan pengalaman belajar Program Studi S1 Teknik Industri Program Internasional UAJY saya dapat beradaptasi dengan cepat dan efisien ke lingkungan akademik baru saya," ungkapnya.Terlepas dari perbedaan budaya dan bahasa, Yovita mengaku percaya diri mengikuti kelas dan berprestasi baik dalam studi saya. "Saya bahkan menjadi peringkat pertama di kelas saya. Dan yang saya merasa beruntung memiliki fondasi akademik yang kuat yang diberikan oleh Program Studi S1 Teknik Industri Program Internasional UAJY kepada saya," terangnya.Peluang Yovita tidak berhenti sampai di situ, baru-baru ini, ia bahkan menerima tawaran pekerjaan untuk magang berbayar di Texas, Amerika Serikat. “Ini adalah kesempatan pengembangan karier yang luar biasa bagi saya, dan saya mengaitkan kesuksesan saya dalam mendapatkan kesempatan magang ini dengan pengalaman saya di Program S1 Teknik Industri Program Internasional UAJY," ujarnya.Secara keseluruhan, pengalamannya di Program S1 Teknik Industri Internasional Teknik Industri di Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah membuka pintu yang bahkan tidak pernah ia ketahui keberadaannya. "Saya selamanya berterima kasih atas pengalaman dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya," ucap Yovita.Tidak hanya Yovita, Jude Septayana yang berasal dari Jambi William dan Bryant Sukoputra dari Sumatra Utara serta Ryan Setiawan dari Kudus juga mengikuti Program Fast Track Bachelor Leading to Master Degree dan juga mendapatkan magang di Amerika Serikat. Yovita, William dan juga Jude juga pernah menjadi runner up Business Case competition yang diselenggarakan oleh CGU College of Management di tahun 2021.