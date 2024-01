Jelang Debat Ketiga, Anies Uji Gagasan Soal Pertahanan

Jakarta: Calon presiden ( capres ) nomor urut 1 Anies Baswedan menguji gagasan yang berkaitan dengan tema di debat ketiga. Debat ketiga menyangkut tema soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik."Ide gagasan ini juga sudah diuji melalui keterlibatan publik dan expert yang digagas tim formulasi kebijakan," kata juru bicara (jubir) Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Billy David Nerotumilena saat dihubungi Medcom.id, Senin, 1 Januari 2024.Billy mengatakan Anies sudah siap 100 persen menghadapi debat ketiga. Karena, ide dari gagasan Anies sudah didukung data kredibel."Jadi secara gagasan dan ide sudah siap, selain nanti ditambahkan dengan data, kritik ataupun kejutan-kejutan lain," ujar Billy.Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah terlatih menghadapi tema-tema mendatang. Karena, Anies sudah hadir dalam sejumlah forum yang berkaitan dengan tema debat selanjutnya."Dalam sub tema debat kali ini Pak Anies juga sudah membuktikan kesiapannya dengan hadir dalam beberapa kali forum gagasan dengan tema debat ketiga seperti acara di Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS)," ucap Billy.Debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 digelar pada Minggu, 7 Januari 2024. Pada debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu hanya diikuti tiga capres.((ADN))