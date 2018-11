Partai Berkarya Optimistis Rebut 80 Kursi DPR

Partai Berkarya optimistis mampu meraih suara maksimal di Pemilu 2019. Sebanyak 80 kursi DPR optimistis mereka raih."Survei internal sudah di angka 7 persen, target kami 14 persen. Di 80 dapil kita akan ada perwakilan sebagai anggota DPR," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, Badarudin Andi Picunang, saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 29 November 2018.Di sejumlah survei, Partai Berkarya bahkan masih terpuruk di bawah satu persen. Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyigi Partai Berkarya hanya meraih suara 0,2 persen.Survei LIPI digelar pada 19 April-5 Mei 2018 dengan melibatkan 2.100 responden. Margin of errorsurvei sekitar 2,14 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen."Itu kan survei eksternal," kata Badarudin saat dibeberkan hasil survei sejumlah lembaga.Ia lebih meyakini survei internal. Sejumlah strategi pun telah disiapkan untuk mengenjot elektabilitas partai."Kami punya caleg sebagai ujung tombak lapangan. Mereka lebih fokus door to door dengan by nama by data. Per TPS (tempat pemungutan suara) target 20 suara," paparnya.Menurutnya, dengan cara itulah Partai Berkarya bisa merebut 80 kursi DPR. Untuk target itu, Partai Berkarya akan memasang saksi minimal tiga orang per TPS."TPS se-Indonesia ada 800 ribu, jika satu TPS kita pegang 20 suara, maka totalnya kita punya 16 juta suara," imbuhnya.(YDH)