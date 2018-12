Prabowo Sebut Pendapatan Per Kapita Indonesia Setara Afghanistan

Calon Presiden nomor urut 02 menyebut hampir setengah dari pendapatan per kapita nasional dikuasi segelintir penduduk Indonesia. Setidaknya, sebanyak 49 persen pendapatan per kapita Indonesia dikuasai sekitar 1 persen dari total penduduk."Penghasilan kita per kapita adalah sekitar 4000 USD per tahun. Tapi dari 4000 itu, 49 persen, setengahnya dikuasai oleh satu persen rakyat kita. Jadi kalau kita cabut yang satu persen, kekayaan penghasilan kita setahun tiggal setengahnya yaitu 1.900," kata Prabowo di acara Konferensi Nasional Partai Gerindra, SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin 17 Desember 2018.Belum lagi, kata Prabowo, Indonesia memiliki sejumlah utang utang yang menjadi beban penduduk. Jika dibagi rata, masing-masing penduduk Indonesia menanggung rata-rata utang sebesar USD600."Utang kamu itu 600 dolar. Kurang lebih 600 dolar itu, berapa ya? Ya sekitar Rp9 juta. Anakmu baru lahir, utang sudah Rp9 juta," ujarnya.Tak ayal dengan pendapatan per kapita 1300 USD, Indonesia sejajar dengan negara-negara seperti Afghanistan dan negara-negara miskin di Afrika, seperti Rwanda, Chad, dan Burkina Faso."Kita setingkat dengan Rwanda, Afghanistan yang perang sampe sekarang. Ethiophia, Chad sampe sekarang masih perang, Burkina Faso, laut saja enggak punya. Yah. Ini, Teman-teman kita setelah 70 tahun merdeka kita tetap kacau," jelasnya.Namun, Prabowo menegaskan fakta ini seolah ditutup-tutupi para elite. Oleh karena itu, ia pun bertekad memenangkan Pilpres 2019."Tidak ada jalan lain kita harus memenangkan pemilihan 2019, saudara-saudara sekalian saya menerima amanah dan tugas sebagai calon presiden bersama Sandi sebagai wakil," pungkasnya.(DRI)