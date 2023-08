Duet Anies-Ganjar Dinilai Saling Melengkapi

Jakarta: Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai positif wacana duet Ganjar Pranowo-Anies Baswedan. Menurutnya, pasangan itu adalah barang bagus untuk Pilpres 2024."Duet ini barang bagus dan saling melengkapi," kata Adi saat dihubungi, Selasa, 22 Agustus 2023.Menurut Adi, kunci agar hal itu bisa terwujud ada di kesepakatan elite partai, terutama PDIP dan NasDem. Adi menilai, belakangan ini terlihat elite kedua partai itu mulai berbalas pantun soal kemungkinan penjajakan koalisi dan kerjasama politik di 2024."Ganjar dan Anies saling melengkapi. Sesuatu yang tak dimiliki Ganjar dimiliki Anies. Kelemahan Anies bisa ditutup Ganjar," ungkap Adi.Baca: Masuk ke 'Kandang Banteng', Anies Baswedan Siap Patahkan Mitos Adi berpendapat, situasi politik saat ini masih cukup cair sehingga PDIP melempar wacana Anies-Ganjar. Lebih dari itu, PDIP membutuhkan pemilih Anies untuk mengalahkan Prabowo Subianto."Politik cukup cair, tentu PDIP juga butuh pemilih Anies untuk melengkapi kekuatan politik Ganjar dan memastikan kemenangan andai terjadi head to head dengan Prabowo," pungkasnya.Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai Ganjar cocok untuk dipasangkan dengan Anies. Menurut Said, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan.Ganjar dan Anies juga memiliki kesamaan, mereka sama-sama almamater di Universitas Gajah Mada. Menurut Said, bila dua tokoh ini bergabung menjadi kekuatan yang baik untuk kepemimpinan nasional ke depan."Keduanya juga sama-sama dalam satu almamater, kampus terhebat di Indonesia, yakni Universitas Gajah Mada," ujar Said.Pada hasil survei tersebut elektabilitas Ganjar per Agustus 2023 mencapai 60,1 persen dan Anies 39,9 persen. Sementara itu dalam head to head dengan Prabowo, elektabilitas Ganjar kalah tipis.Ganjar mendapat 47,1 persen dan Prabowo 52,9 persen. Prabowo tercatat juga unggul dalam head to head dengan Anies, yakni masing-masing 65,2 persen dan 34,8 persen.Said mengatakan PDIP tidak merasa jemawa atas keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas pada simulasi tersebut. PDIP bakal mengevaluasi hasil survei serta strategi pemenangan Ganjar ke depan."Walaupun unggul dengan Mas Anies, kami tidak merasa jemawa. Apalagi jika Ganjar harus head to head dengan Pak Prabowo masih kalah tipis. Tentu ini akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi pemenangan buat Ganjar Pranowo," ucap Said.Survei Litbang Kompas dilakukan pada 27 Juli-7 Agustus 2023 dengan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak. Jajak pendapat itu menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.Tingkat kepercayaan penggunaan metode itu 95 persen. Lalu, margin of error penelitian kurang lebih 2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.((ALB))