Suara Jokowi di Jateng Diyakini Konsisten

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan meyakini pemindahan posko pemenangan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Jawa Tengah (Jateng) tak memengaruhi suara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Suara Jokowi diyakini konsisten."Apalagi, survei internal PKB sejauh ini menunjukkan Pak Jokowi termasuk di Jateng mengalami peningkatan yang konsisten untuk Jateng kita meyakini Pak Jokowi bisa mencapai 60-70 persen," kata Daniel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 11 Desember 2018.Menurut Daniel, Gerindra tak bisa percaya diri mengandalkan hasil Pilkada Jawa Tengah di Pilpres 2019. Suara Gerindra saat itu terdongkrak dengan sosok politikus PKB Ida Fauziyah yang mendampingi Sudirman Said di Pilkada Jateng 2017."Nah sekarang kan Mba Idak sudah fullposisi Mbak Ida itu sekarang di TKN (Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf) dan dia fullkeliling terus door to doorbersama seluruh tim untuk memenangkan Pak Jokowi-Ma’ruf Amin," jelas dia.Daniel yakin elektabilitas Jokowi di Jawa Tengah tidak akan tergerus oleh strategi Prabowo-Sandi. PKB pun terus mengerahkan seluruh calon anggota legislatif (caleg) PKB menyapa langsung warga demi sosialisasi visi dan program Jokowi-Ma’ruf."Kami door to doorsampai ke kampung-kampung, dusun-dusun, bersama seluruh kekuatan caleg bersama seluruh kekuatan struktur," jelas dia.(OGI)