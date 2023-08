Cawapres Potensial Prabowo: Cak Imin Hingga Budiman Sudjatmiko

Jakarta: Sebanyak tiga nama digadang-gadang sebagai calon wakil presiden ( cawapres ) potensial Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto . Mulai dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hingga aktivis 98 Budiman Sudjatmiko."Cak Imin karena dia PKB-nya sudah koalisi dengan Gerindra. Kalau enggak dipilih jadi Cawapresnya kan bisa lari dia, dan Prabowo kan tidak cukup 20 persen. Cak Imin punya potensi," kata pengamat politik Ujang Komarudin, kepada wartawan, Selasa, 8 Agustus 2023.Dia menyampaikan nama potensial kedua ialah Menteri BUMN, Erick Thohir. Namun, Erick agak sulit menjadi cawapres Prabowo karena tidak punya partai."Maka kalau Erick Thohir maju pastikan PKB-nya tetap di Gerindra," ucap dia.Menurut dia, keduanya juga punya plus minus untuk menjadi cawapres. Nilai plus dari Cak Imin, kata dia, memiliki basis massa NU dan Jawa Timur yang notabene jumlah pemilih terbanyak kedua di Indonesia. "Minusnya isu-isu permasalahan di masa lalu," ujar dia.Sementara itu, dia menjelaskan Erick punya nilai plus berupa kekuatan finansial. Dia juga menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo dan didukung PBNU menjadi cawapres."Kekurangannya ya sama akan diserang soal menggunakan BUMN sebagai kampanye terselubung," ucap dia.Apalagi, sebagai rekan koalisi Gerindra, Cak Imin satu-satunya pemegang golden ticket cawapres Prabowo. Gerindra pun menyerahkan kepada Cak Imin dalam menentukan cawapres.Ujang mengatakan nama Budiman juga belakangan mencuat sebagai bakal cawapres Prabowo. Nama Budiman muncul setelah kedatangannya ke kediaman Prabowo di Kartanegara IV, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juli 2023."Budiman, dia kelebihannya adalah aktivis. Kekurangannya dia kan di PDIP takutnya PDIP enggak mendukung," ucap Ujang.Sementara itu, pengamat politik Hariqo Wibowo menilai pasangan Prabowo dan Budiman sebagai duet pemersatu bangsa."Prabowo dan Budiman itu pasangan pemersatu, karena Prabowo berlatar belakang prajurit yang loyal pada NKRI dan Budiman berlatar belakang aktivis yang vokal," kata dia.Dia menyinggung duet Prabowo-Budiman seperti sosok Soekarno-Hatta."Iya seperti Soekarno kan kontroversial, tapi bersama Hatta dianggap bisa menjadi pemersatu," ucap dia.Namun, lanjut dia, ada kendala pada dukungan dari Partai. Sebab Gerindra membutuhkan dukungan partai lain."Kan syaratnya diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya," ujar dia.((AZF))