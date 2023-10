Hapus Foto Bareng Ara, Pengamat: Bukti Ganjar Tak Independen

Jakarta: Hilangnya foto pelukan bakal c alon presiden (bacapres) PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo dengan penggagas Network For Ganjar Maruarar Sirait (Ara) menuai polemik. Hal itu membuktikan Ganjar tak independen atau tidak bebas dari intervensi."Dia (Ganjar) itu bacapres dan ini di masa yang sangat krusial di pendaftaran capres-cawapres di KPU, jadi dia tahu betul setiap capres itu pasti memperhitungkan langkah-langkah setiap hari, per jam bahkan per detik, jadi kalau sampai dihapus itu sebenarnya memang itu tadi, tidak independen,” ujar Direktur Eksekutif Survey and Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, Jakarta, Minggu, 15 Oktober 2023.Dia menyarankan Ganjar segera meminta maaf ke publik atau mengembalikan foto tersebut di Instagram pribadi miliknya. Sebab, belakangan isu itu memunculkan sejumlah spekulasi liar di masyarakat.“Kalau tidak di-upload ya dia meminta maaf saja misalnya karena ada kesalahan teknis kayak begitu. Kalau aku menyarankan begitu, kalau di-upload lagi takut ketahuan banget dia salah, mungkin dia bisa mengatakan minta maaf karena ada kesalahan teknis, padahal dia disuruh,” kata Igor.Ganjar telah merespons kabar hilangnya foto Ara di akun Instagram miliknya, bahkan mengaku berteman baik dengan Ara. Namun, menurut Igor, sikap Ganjar tidak tulus karena kenyataannya foto itu tidak kembali. Hal ini memperkuat dugaan ada intervensi dari petinggi partai yang tidak suka dengan sepak terjang Maruarar.“Iyalah ada intervensi, ada intervensi karena Maruarar Sirait itu bukan tokoh PDIP yang disukai oleh elite PDIP, misalnya pasca Jokowi terpilih menjadi Presiden sampai dua periode, dia pengennya Maruarar Sirait itu kan menjadi menteri, tapi gagal," ujar dia.Jika Ganjar tidak segera bersikap, lanjut dia, ada potensi Ara dan pendukungnya mengalihkan dukungan kepada kompetitor capres lainnya karena dianggap tidak punya kemandirian.“Secara politik bisa juga dia mengikuti langkah Projo mengalihkan dukungan, nah itu yang seharusnya ditunggu oleh masyarakat mengalihkan dukungan kepada kompetitor yang lain dalam hal ini pasti Prabowo karena Prabowo itu kan tegas ingin melanjutkan program Pak Jokowi,” ujar Igor.Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait angkat bicara terkait hilangnya fotonya dengan Ganjar Pranowo di Instagram yang sedang berpelukan. Ara mengatakan itu hak Ganjar dan dia akan menyikapi hal tersebut."Itu hak dia, hapus foto dia, foto saya, tapi saya juga punya sikap, hak saya juga dan pendukung saya punya sikap ya," kata Maruarar Sirait di acara Panggung Ganjar (Gue Anak Jakarta) Jl. Budi Mulia, Pademangan Barat, Jakarta Utara Sabtu, 14 Oktober 2023.Ara mengomentari statement Ganjar Pranowo yang mengaku tidak tahu soal adanya penghapusan foto di Instagram miliknya. Terlebih, Ganjar mengaku beteman baik dengan Ara."Kalau Ganjar mengatakan tidak tahu, ya dia mengatakan tidak tahu apa yang terjadi di Instagram dia, ya begitu dia mengatakan sama saya, dia sahabat saya. Sahabat," ujar dia.Ara mengaku akan melihat bagaimana perlakuan Ganjar kepada orang yang menyebutnya sebagai teman baik. Dia menyebut akan ada sikap dari pendukungnya ke depan."Ya kita saling lihat saja bagaimana sikap Ganjar, dan Ganjar silakan melihat bagaimana sikap saya. Dan pendukung saya juga akan melihat itu," ujar dia.((AZF))