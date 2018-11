Fahri Minta Prabowo Lebih Kompetitif

: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tak pasif menghadapi kontestasi Pilpres 2019. Prabowo diminta secara langsung memaparkan visi dan misinya bukan justru orang di sekelilingnya."Pak Prabowo sebagai kandidat itu harus lebih aktif. Panggung di depan kantor pemenangannya itu mulai harus diefektifkan sebagai panggung tandingan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 16 November 2018.Dia menyebut Prabowo harus lebih banyak menjawab langsung kritikan ataupun pernyataan yang dilontarkan kubu lawan. Terutama, apabila kubu petahana memaparkan data-data yang dirasa keliru di depan publik."Jangan terlalu sering absen, jadi harus men-challange Pak Jokowi," tutur dia.(Baca juga: Kampanye The New Prabowo Disebut Gagal Total Fahri meminta orang di sekeliling Prabowo menyuplai narasi-narasi dan data-data kepada Prabowo. Bukan justru mereka yang berkoar ke publik menanggapi narasi-narasi yang disajikan kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin."Dari kubu Pak Prabowo saya tidak melihat ada data yang mereka sajikan yang sophisticated. Basis penjuru pembicaraannya itu hanya keterampilan orang per orang," tutur dia.Kata Fahri, selama ini hanya Fadli Zon yang paling vokal menanggapi narasi kubu Jokowi. "Tapi itu pun karena beliau punya posisi sebagai pimpinan DPR. Anggota DPR yang lainnya itu tidak terlalu nampak dan tidak terlalu men-challengedengan data-data baru yang koreksi," kata dia.(REN)