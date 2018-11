Ibu-ibu Sosialisasikan Jokowi-Ma'ruf Door to Door

Sejumlah ibu yang bergabung dalam Relawan Kerja Nasional (Rekan) akan mengampanyekan pasangan nomor urut 1 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Caranya, yaitu mengunjungi 10 rumah dalam sehari untuk berkampanye.Kampanyedoor to door itu dilakukan Rekan Jokowi-Ma'ruf Jawa Tengah. Relawan akan menyampaikan keberhasilan program Jokowi sejak menjabat sebagai Presiden RI pada 2014. Mereka juga akan menyampaikan visi dan misi Jokowi-Ma'ruf bila memenangkan Pilpres."Kita targetkan, sosialisasi akan dilakukan secara door to door. Ketok Pintu lebih dari 100 ribu rumah se-Jateng," kata Penasihat Relawan Rekan Jokowi Jateng, Yulius Setiarto, dalam deklarasi Rekan Jokowi di Panti Wreda Harapan Asri Banyumanik Semarang, Kamis 22 November 2018.Yulius mengaku, hingga kini, Rekan Jokowi dideklarasikan di 10 kabupaten dan kota. Dalam 10 hari, lanjut Yulius, minimal 35 relawan di Semarang mendatangi rumah warga. Per hari, tiap relawan melakukan sosialisasi ke 10 rumah."Hingga jelang pencoblosan, di Semarang, ditargetkan 52.500 rumah didatangi relawan," terang Yulius.Aktivis perempuan Siti Alfijah optimistis kegiatan itu mampu meraup suara di Pilpres 2019. Alfiah menilai cara itu lebih efektif. Sebab penyampaian visi misi serta sosialisasi bisa dilakukan dari hati ke hati."Strategi emak-emak ini beda, menyasar di wilayah basis dan kami berbagi tugas," ucapnya.Alfiah menilai materi yang disampaikan nanti yaitu tentang keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK dalam empat tahun kinerjanya. Menurut Alfiah, kinerja Jokowi-JK bagus."Namun, ada beberapa yang ingin kami perjuangkan, yaitu perlindungan hak-hak perempuan serta kesetaraan gander," tegas Alfiah yang terlibat dalam gerakan tersebut.(RRN)