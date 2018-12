Masyarakat Indonesia di AS Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf

Kurang lebih 600 masyarakat Indonesia di Pantai Timur Amerika menyampaikan dukungannya pada pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma'ruf. Mereka berasal dari kota-kota besar di Philadelphia, Washington DC, New York, New Jersey, Delaware, Baltimore dan sekitarnya.Masyarakat dari berbagai kota datang secara mandiri. Bahkan masyarakat Washington DC dan New York menyewa bis dan mengkoordinasi kendaraan pribadi untuk menghadiri acara ini.Masyarakat larut dalam pembacaan deklarasi dukungan yang dibacakan masyarakat East Coast yang mewakili berbagai etnis dan agama, yang menyuarakan kerinduan akan Tanah Air yang damai.Acara ini digagas oleh Masyarakat Peduli Indonesia dan Tim Relawan #01 ini bekerja sama dengan komunitas Indonesia di East Coast. Acara ini juga dihadiri artis dari Indonesia. Seperti Oppie Andaresta, Sandhy Sandoro, Saykoji. Kemudian Atiek CB yang bermukim di AS, dan artis lokal seperti Modero Company dan Bengkel Musik Washington (BMW).Penonton juga menyaksikan video sambutan ketua TKN, Erick Tohir dan ketua umum TRN #01 Marsudiyanto, Serra hasil pembangunan selama Jokowi menjabat sebagai presiden. Masyarakat juga berkesempatan untuk berselfie dengan standing figure Jokowi. Ilustrasi tersebut dibuat Karya Adalah Doa dari Indonesia.Menurut ketua MPI, Janner Clay Siahaan, acara ini bertujuan menyatukan suara pendukung sepanjang East Coast dan mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya.Salah satu pengisi acara Saykoji mengatakan, bahwa ia secara pribadi mendukung Jokowi. "Ketika saya melihat Jokowi, saya melihat kita, saya lihat inilah Indonesia. Jokowi adalah kita. Jokowi mencerminkan segala harapan saya untuk Indonesia yang lebih maju ke depan” kata Saykoji.Panitia menyediakan kaos Jokowi seharga $15, untuk mendukung acara ini. Selain itu pengunjung yang terdiri dari orang Indonesia dan masyarakat lokal juga dimanjakan oleh vendor-vendor yang menjual berbagai makanan Indonesia.(YDH)