KPU Gandeng Kominfo Antisipasi Serangan Siber

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengantisipasi serangan siber pada Pemilu 2019. Untuk itu, KPU menggandeng Kementerian Informasi dan Informatika (Kominfo)."Soal peretesan tentu kami sudah mempersispkan antisipasi untuk menjaga supaya server kita bisa berfungsi dengan baik," kata Komosioner KPU, Evi Novida Ginting Manik di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Desember 2018.Evi mengatakan pihaknya menggandeng Kominfo untuk memperkuat sistem IT KPU. Ia berharap, Kominfo dapat melindungi sistem IT milik KPU. "Termasuk hasil pemilu nanti," tuturnya.Meski begitu, Evi mengatakan potensi peretasan dan gangguan siber tetap ada. Karenanya, KPU akan menyiapkan langkah-langkah alternatif apabila hal itu terjadi."Kita juga pikirkan langkah-langkah lain sepeti menambah server dan menambah kemampuan kita dalam melindungi IT kita," tandasnya.Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memetakan potensi dan pola serangan siber dalam pelaksanaan pemilu 2019. Salah satunya adalah meretas sistem IT KPU."Berkaitan dengan proses pemilu 2019, ada tiga hal yang akan terjadi menurut prediksi BSSN, yaitu hack, leak, dan amplify," kata Direktur Deteksi Ancaman BSSN, Sulistyo di Kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.Sulistyo menjelaskan hacking merupakan upaya proses peretasan terhadap infrastruktur IT, termasuk milik penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Sementara leakingmerupakan upaya untuk membocorkan informasi dari penyelenggara pemilu maupun antar sesama peserta pemilu."Yang ketiga amplify. Ini berkaitan dengan upaya pencurian informasi pribadi pesaing, kemudian diviralkan menjadi black campaign," tuturnya.(DMR)