Prabowo Tak Hadiri Rembuk Ide Transisi Energi, Kenapa?

Jakarta: Calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto absen dalam rembuk ide transisi energi berkeadilan yang diadakan The Habibie Center. Sejatinya, Prabowo diundang bersama capres lain yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo."Kita baru dapat kabar bahwa capres Prabowo Subianto tidak bisa datang karena ada keperluan lain," kata Direktur Eksekutif The Habibie Center Mohammad Hasan Ansori di Jakarta, Kamis, 23 November 2023.Hasan mengatakan Prabowo dijadwalkan hadir pada malam ini. Namun, perwakilan kubu Prabowo sama sekali tidak hadir."Selanjutnya kita putuskan untuk ditiadakan mengingat tidak ada satu perwakilan pun yang datang untuk mewakili baik itu wakil atau timses (tim sukses)-nya," ujar dia.Meski begitu, The Habibie Center tetap berharap dan berkenan menerima paparan Prabowo soal transisi energi. Prabowo dipersilakan mengirimkan video, rekaman, atau paparan virtual soal gagasannya."Akan kami share lewat jalur media sosial The Habibie Center agar publik tahu, mengerti, dan menganalisis komitmen rencana dan visi Prabowo Subianto ," ucap dia.Sementara itu, Anies dan Ganjar hadir dalam forum tersebut. Ganjar lebih dulu menyampaikan gagasannya sekitar pukul 13.00 WIB.Sedangkan Anies memaparkan visi, misi, dan strategi soal transisi energi sekitar pukul 14.30 WIB. Dalam forum itu, Anies menekankan transisi energi harus ada indikator yang jelas dan dilandasi rasa keadilan bagi masyarakat.((AGA))