Polri & TNI Fokus Amankan Pileg 2019

Polri dan TNI akan lebih fokus mengamankan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019. Karena, bukan hanya pertarungan banyak partai, pileg juga merupakan pertarungan di internal partai demi meraih kursi di legislatif."Fokus kita akan lebih banyak di daerah pemilihan (dapil) masing-masing yang kita anggap kontestasi politiknya cukup hangat," ucap Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Monas, Jakarta, Jumat, 30 November 2018.Kontestasi politik yang cukup sengit, kata dia, harus diamankan dengan sigap. Sehingga, tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan."Situasi juga sekarang masih up and down. Makanya kita akan kuatkan anggota saat pileg," jelas dia.Tito berharap masyarakat juga bisa membantu agar pemilu berjalan kondusif. Sehingga, semua proses berjalan aman, nyaman, dan damai."Mohon dukungan juga dari masyarakat. Paling penting yakinlah bangsa Indonesia, selagi TNI dan Polri solid, kita akan aman-aman saja," tegas Tito.Dia meminta masyarakat tak takut akan adanya Pilpres dan Pileg 2019. Karena pesta demokrasi ini diyakini akan berjalan lancar."Jangan jadi momok yang ditakuti. Karena sistem kekuatan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan kuat. Ini merupakan modal penting jika kita bersinergi," pungkasnya.(MBM)