Begini Cara Kampanye Timnas AMIN Kejar Suara di Sukoharjo

Sukoharjo: Tim pemenangan nasional (Timnas) AMIN Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah menargetkan raihan suara 40 persen salam Pilpres 2024. Untuk meraih target, Timnas AMIN Sukoharjo memaksimalkan kampanye dengan metode door to door."Harapannya kita bisa menang satu putaran, dengan target 40 persen suara di Sukoharjo. Kalau toh sampai dua putaran, kita iuga optimis AMIN mampu ke putaran kedua," ujar Ketua Timnas AMIN Sukoharjo, Jack Purwanto, di Sukoharjo, Jumat, 12 Januari 2024.Saat ini, pihaknya fokus pada kampanye door to door dan blusukan ke pasar. Dengan demikian, kampanye dilakukan dengan sosialisasi secara personal.Baca: Makin Barbar! Anies Baswedan Diancam Ditembak Menurutnya, upaya tersebut cukup efektif menyampaikan visi misi AMIN. Penyampaian karakter AMIN juga lebih mengena dan tepat sasaran."Kami pilih sosialisasi door to door, membagikan kalender atau souvenir pada masyarakat langsung. Baik ke rumah rumah maupun ke pasar. Ini lebih efektif tepat sasaran," bebernya.Timnas AMIN Sukoharjo menargetkan kampanye door to door 1000 rumah per hari. Kegiatan tersebut dibagi bersama tim pemenangan dari partai pendukung dan relawan AMIN."Untuk blusukan pasar sampai saat ini sudah 10 pasar tradisional lebih dan akan menyasar seluruh pasar di Sukoharjo," ungkapnya.((ALB))