Dakwah Kebencian Bukan dari Nabi Muhammad

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai berdakwah dengan menyelipkan ujaran kebencian bukan tuntunan dan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Apalagi, dakwah itu menebar teror yang bisa membuat permusuhan satu sama lain."Jadi kalau sekarang bertebaran ada orang-orang yang mengatasnamakan syiar Islam, tapi dalam dakwahnya hobinya menebar kebencian, menebar teror, menebar permusuhan hampir kita pastikan ini jauh dari tuntunan Nabi Muhammad SAW," kata Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini di kediaman pribadi KH Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, Rabu, 14 November 2018.Menurutnya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan agama islam dengan ramah dan santun, bukan dengan kemarahan. "Islam adalah agama yang merangkul bukan memukul. Islam adalah agama yang mengajak bukan mengejek," tegasnya.Dakwah islam di Indonesia, kata dia, seharusnya yang ramah. Hal itu pula yang menjadikan Indonesia sebagai negara muslim terbesar.Helmy menyebut hanya 10 persen masyarakat Indonesia yang tidak memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dari total keseluruhan umat Islam di negeri ini. Dia yakin masyarakat Indonesia akan memilih Ma'ruf pada Pilpres 2019 nanti."Insya Allah nanti Kyai Ma'ruf Amin jadi wakil presiden yang 10 persen ini menjadi 100 persen umat Islam ini cinta Nabi Muhammad," pungkasnya.(JMS)