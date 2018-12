Alasan Santri Indonesia Dukung Jokowi-Ma'ruf

Forum Santri Indonesia (FSI) mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ada tiga alasan yang membuat mereka membulatkan dukungannya."Pertama kebijakan dan kinerja Bapak Jokowi dan Jusuf Kalla sudah on the right track," kata Ketua Dewan Pembina FSI, Rokhim Dahuri usai pertemuan di kediaman Ma'ruf, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Desember 2018.Dirinya menambahkan, berbagai indikator perekonomian menunjukkan pencapain luar biasa. Dari pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1 persen hingga Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai lebih dari USD1.000 triliun. Kinerja ini juga didukung kebijakan mengurangi kesenjangan."Dalam sejarah Republik ini baru pertama kali di zaman Pak Jokowi tingkat kemiskinan di bawah 10 persen, yaitu 9,8 persen," katanya.Alasan kedua, Ma'ruf dinilai memiliki pemikiran untuk melengkapi kebijakan yang sudah dijalankan Jokowi. Konsep arus baru ekonomi yang ditawarkan Ma'ruf dinilai bisa mempercepat upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan."Orang di luar sana pada ragu bagaimana seorang kiai bisa mendampingi Jokowi. Ternyata konsep ekonomi arus baru yang dibawa Kiai Ma'ruf itu bagus sekali untuk membantu Pak Jokowi," jelas dia.Terakhir gaya kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf dinilai bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dengan kombinasi nasionalis dan agamis, keduanya akan memimpin Indonesia menjadi negara yang maju, makmur, dan berdaulat.(FZN)