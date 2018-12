TKN Bertemu Relawan Jokowi di New York

: Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin melakukan pertemuan terbatas dengan Relawan Jokowi (Rejo) di New York, Amerika Serikat (AS). Pertemuan dalam rangka konsolidasi.Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Meutya Hafid, mengungkapkan pertemuan membahas strategi pemenangan Jokowi-Ma'ruf di AS."Dibahas juga kewaspadaan terhadap politik kebohongan yang kemungkinan semakin merebak dalam Pemilu 2019, mengikuti tren kemenangan Presiden AS Donald Trump," kata Meutya dalam keterangan resmi, Selasa, 4 Desember 2018.Pertemuan juga membahas tentang perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri serta kartu diaspora. Dibahas pula salah satu visi misi Capres 01 terkait diplomasi kuliner yang diharapkan dapat mendorong geliat ekonomi di kalangan masyarakat Indonesia di mancanegara.Dalam kesempatan itu, Meutya juga membagikan alat peraga berupa kaus pasangan nomor urut 01 dan bantuan dana untuk kegiatan relawan."Bantuan dari TKN di bawah (Ketua TKN) Pak Erick Thohir ini sekadar untuk menambah semangat kawan-kawan Relawan Jokowi yang memang sudah aktif melakukan kegiatan-kegiatan baik di New York maupun di sekitarnya. Harapannya dapat terus menyosialisasikan capres nomor urut 01 dengan santun dan beradab serta menjauhi hoaks,” beber Meutya.(REN)