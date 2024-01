KPU DKI Sudah Sortir dan Lipat 13 Juta Surat Suara

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) DKI Jakarta mengungkapkan sebanyak 13.582.687 surat suara untuk Pemilu 2024 sudah disortir dan dilipat. Data itu per 11 Januari 2024."Hasil rekap per tanggal 11 Januari kemarin sudah 13.582.687 surat suara yang disortir-lipat," kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Nelvia Gustina saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 12 Januari 2024.Adapun 13 juta lebih surat suara itu terdiri atas 3 jenis surat suara, yakni surat suara pemilihan anggota DPR RI, DPRD, dan presiden serta wakil presiden. Dia menerangkan jumlah itu akan terus bertambah, karena penyortiran dan pelipatan surat suara masih terus berlangsung."Tapi untuk laporan rekap dari kabupaten/kota tentu bertambah per hari ini karena proses sortir lipat terus berlangsung," ucap Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU DKI Jakarta itu.Sebelumnya, per 2 Januari 2024, KPU DKI Jakarta telah menerima sebanyak 14,9 juta surat suara DPR dan DPRD DKI untuk Pemilu 2024. Hingga saat ini, Nelvia menyampaikan sejumlah KPU kabupaten/kota di wilayah DKI Jakarta telah menyelesaikan penyortiran dan pelipatan tiga jenis surat suara, yaitu surat suara pemilihan anggota DPR RI, DPRD dan presiden serta wakil presiden.KPU kabupaten/kota tersebut di antaranya adalah KPU Kota Jakarta Pusat (Jakpus) dan KPU Kabupaten Kepulauan Seribu. KPU DKI Jakarta menargetkan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu 2024 selesai pada 25 Januari 2024. Namun, tidak menutupi kemungkinan target waktu itu lebih dipercepat."Targetnya sortir-lipat surat suara selesai di 25 Januari tetapi kami sedang mengupayakan untuk mempercepat waktu penyelesaian sebelum tanggal itu," kata dia.((LDS))