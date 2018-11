Ma'ruf Berdoa Indonesia Dijauhkan dari Tsunami Hoaks

Calon Wakil Presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin berdoa kepada Allah SWT agar Indonesia bisa jauh dari tsunami hoaks dan fitnah. Ma'ruf berharap pemilu serentak 2019 nanti berjalan dengn baik tanpa ada perpecahan."Hoaks juga ada tsunaminya, tsunami fitnah dan tsunami yang melanda kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan," kata Ma'ruf saat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di kediaman pribadinya di Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, Rabu, 14 November 2018.Seharusnya, bilang Ma'ruf, insan manusia bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW yang dapat mengubah masyarakat dari kaum jahiliyah menjadi pribadi yang baik. Perubahan yang dilakukan itu tidak mudah, tapi bisa terselesaikan oleh Rasulullah dengan baik."Semua diubah oleh Rasulullah, mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang mungkar. Ini fundamental dalam waktu hanya 23 tahun, itu luar biasa," terang dia.Ketua Umum MUI ini pun membahas kembali terkait buta hati dan 'tuli'. Menurut dia, istilah tersebut untuk orang yang tak bisa melihat kebenaran hakiki."Tapi buta hati, tidak bisa lihat kebenaran. Dan juga tidak mau mendengarkan yang baik-baik. Mari kita berhijrah dari tidak baik kepada yang lebih baik," pungkas dia.Pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW, Ma'ruf Amin ditemani oleh Habib Abubakar bin Hasan Alattas, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bobby Nasution dan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.(JMS)