Pasang Baliho di Monumen Welcome To Batam, TKN Klaim Kantongi Surat dari Bawaslu

Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara soal pemasangan baliho di Monumen Welcome To Batam. TKN Prabowo-Gibran mengeklaim telah mengantong izin dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)."Lapangan Welcome itu ada surat Bawaslu setempat yang mengatakan bisa merupakan area kampanye," ujar Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, di Gedung Sekretariat Bawaslu Jakarta Pusat, Rabu, 3 Januari 2024.Dia menegaskan area tersebut boleh untuk dipasang alat peraga kampanye (APK). TKN Prabowo-Gibran berdalih sudah mengetahui lokasi yang dilarang dan diperbolehkan dalam pemasangan APK."Pokoknya ada area-area di Batam yang diperbolehkan untuk kampanye, termasuk Lapangan Welcome itu," jelas Habiburokhman.Pemasangan baliho Prabowo-Gibran di tulisan "Welcome to Batam" yang menjadi landmark Kota Batam sempat terpasang beberapa hari sebelum pergantian tahun dan menjadi viral di media sosial. Bawaslu sempat berkoordinasi dengan Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran untuk wilayah Kepulauan Riau terkait pemasangan baliho itu.Namun, Bawaslu justru mendapatkan informasi TKD mengeklaim sudah mendapatkan izin pemerintah daerah untuk memasang baliho. Menanggapi informasi itu, Bawaslu langsung mencopot baliho bergambar Prabowo-Gibran karena melanggar aturan PKPU Nomor 20 Tahun 2023 yang menjelaskanfasilitas pemerintah hanya bisa digunakan untuk tempat kampanye tanpa dipasangi atribut kampanye.((AZF))