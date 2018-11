Demokrat: Pileg First, Demokrat First

Partai Demokrat enggan gencar mengampanyekan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaha Uno di Pilpres 2019 dengan mengorbankan suaranya di pileg. Demokrat menempatkan pileg sebagai prioritas utama di Pemilu 2019."Bagi Demokrat memang per hari ini, 'Pileg First, Demokrat First'. Itu situasinya Pilpres kan masih 5 bulan lagi, jadi inilah ke depannya kita akan mencari formasi permodelan bagaimana menyinergikan pileg dan pilpres berbarengan ini," kata Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon kepada Medcom.id, Rabu 14 November 2018.Menurut dia, partainya menyadari tak bisa berharap banyak pasangan Prabowo-Sandi untuk mendongkrak suara partai. Pasangan itu dianggap hanya menguntungkan Partai Gerindra, partai asal Prabowo dan Sandi."Sedangkan partai yang tidak punya (kader menjadi) capres suaranya menurun. Bahkan, ada partai-partai itu yang anjlok. Partai Demokrat sendiri dalam posisi yang lolos parliamentary threshold4 persen," ujar Jansen.Demokrat, kata dia, tentu tak ingin hanya sekedar lolos ambang batas parlemen. Target suara tinggi bisa dicapai dengan fokus dan prioritas di pileg tanpa terpecah di pilpres."Target kita itu kan kalau bisa 15 persen sejak awal di Pemilu 2019. Jika pun misalnya tidak bisa sampai 15 persen kalau bisa hasilnya di atas 10 persen. Angka terakhir kita di pemilu 2014 10 persen," jelas dia.Secara realitas politik, sulit bagi partai-partai bukan pengusung kadernya di pilpres meraup suara sebanyak-banyaknya. Ini berbanding terbalik dengan pengusung kadernya di pilpres yang secara otomatis mendapatkan efek elektoral."Setelah pembekalan kemarin para caleg itu disuruh turun ke dapil karena berburu suaranya di dapil. Kemudian, Pak SBY (Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono) sampaikan solusinya itulah background-nya kalimat itu diucapkan," jelas dia.(OGI)