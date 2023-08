Jakarta: Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan tak menutup kemungkinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berduet dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 . Dinamika politik sangat cair."Wacana (duet Ganjar-Anies) mungkin saja," ujar Mardani kepada Media Indonesia, Selasa, 22 Agustus 2023.Saat ini, Ganjar diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara, Anies diusung NasDem, PKS dan Demokrat.Bila kekuatan ini disatukan, maka akan ada keseimbangan dalam hal partai pendukung untuk bersaing dengan koalisi gemuk Prabowo Subianto. Poros itu berisikan Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Golkar.Meski demikian, kata Mardani, hal itu masih sebatas wacana. Hingga saat ini belum ada gambaran pembentukan atau penyatuan kedua kubu."Tapi sampai saat ini, tidak ada gambaran wacana itu terwujud. Tapi politik adalah seni memaksimalkan kemungkinan. Semua mesti musyawarahkan dengan seksama," ujarnya.Wacana untuk menyandingkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Pilpres 2024 tiba-tiba menyeruak. Pemicunya yakni pernyataan Ketua DPP PDIP Said Abdullah membayangkan Anies dan Ganjar bisa bergabung. Pernyataan ini merespons survei Litbang Kompas pada simulasi dua capres atau head to head."Apalagi jika keduanya bisa bergabung menjadi satu kekuatan, tentu akan makin bagus buat masa depan kepemimpinan nasional kita ke depan, sama-sama masih muda, cerdas, dan enerjik," kata Said saat dihubungi, Senin, 21 Agustus 2023.Said mengakui Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Anies dengan Ganjar dinilai sosok calon pemimpin yang cerdas."Keduanya juga sama-sama dalam satu almamater, kampus terhebat di Indonesia, yakni Universitas Gajah Mada," ujar Said.((AGA))