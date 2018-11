Budi Karya Ajak Masyarakat Menangkan Jokowi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghentak Rumah Aspirasi Rakyat 01 saat menunjukkan kemahirannya memetik gitar, dalam acara Musik Asik, Minggu malam, 25 November 2018. Budi membawakan empat lagu untuk menghibur relawan dan warga pendukung calon presiden-wakil presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.Lagu pertama yang dibawakan Budi Karya adalah 'Tanah Airku', semua yang hadir turut bernyanyi sambil mengangkat tangannya. Kemudian, Budi Karya membawakan lagu Jokowi Lagi, Ku Tak Bisa (Slank), Bendera (Cokelat), dan menyanyikan lagu Love of My Life milik Queen."Rumah aspirasi adalah roh kita, rumah kekompakan. Insyaallah kemenangan Pak Jokowi salah satunya berangkat dari sini," ucap Budi Karya, disambut tepuk tangan ratusan warga yang memadati Rumah Aspirasi Rakyat 01.Selain itu, menteri yang mengidolai grup musik Queen itu mengajak semua warga yang hadir untuk ikut mengampanyekan Jokowi-Maruf dari pintu ke pintu. Menurut Budi Karya, cara kampanye door to door sangt ampuh untuk menjaga dan merebut dukungan pada Jokowi-Ma'ruf."Kita semangat memenangkan Jokowi-Ma'ruf. Selain menyemangati diri sendiri, juga harus menyampaikan pada orang lain," ujar Budi Karya.Selain pentas seni musik yang dimeriahkan The Rain dan Second Born, acara diisi dengan stand up comedy, dan penyerahan bantuan untuk yatim-piatu dan pembangunan pondok pesantren di Ciputat (Tangerang), Bojong (Depok), dan Bogor.Adapun Rumah Aspirasi Rakyat 01 jadi simpul berkumpulnya relawan Jokowi-Ma'ruf dengan kegiatan yang kreatif dan inspiratif.Kepala Rumah Aspirasi Rakyat 01, Deddy Yevry Sitorus menyampaikan, Rumah Aspirasi fokus pada penyelenggaraan kampanye kreatif, anti hoaks, dan menyenangkan seperti yang diinginkan Jokowi-Maruf."Kami mengaktivasi kelompok pemilih, khususnya pemilih muda supaya tidak terjebak politik yang penuh konflik," ungkap Deddy.(ALB)