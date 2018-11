Perempuan Yogyakarta Deklarasikan Dukungan ke Jokowi-Ma'ruf

Ratusan perempuan dari berbagai elemen di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta mendeklarasikan dukungan ke pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01. Mereka mendeklarasikan diri sebagai Perempuan Indonesia untuk Joko Widodo-Ma'ruf Amin (P-IJMA).Ketua panitia acara MY Esti Wijayanti menjelaskan, pihaknya menyasar perempuan karena dapat memberikan pengaruh suara untuk orang-orang di sekitarnya. Mulai dari suami, anak dan keluarga."Perempuan juga terbukti punya komitmen tinggi. Jadi punya kekuatan besar untuk memeroleh suara," ujar Esti usai acara deklarasi di Plasa Ngasem Yogyakarta, Jumat 16 Novemebr 2018.Pihaknya optimis "The power of Ibu-Ibu" atau kekuatan ibu-ibu mampu menghasilkan pengumpulan suara 70 persen untuk Jokowi- Maa'ruf dalam Pilpres 2019. Apalagi persentase pemilih perempuan lebih besar daripada pemilih laki-laki berdasarkan data DPT di KPU Daerah Istimewa Yogyakarta.P-IJMA memilih untuk menceritakan keberpihakan Jokowi kepada perlindungan dan pemberdayaan perempuan ketimbang memberi janji-janji dan harapan kosong. Salah satu isi deklarasi ini adalah anggota P-IJMA sepakat tidak menggunakan intimidasi, menyebarkan hoaks dan adu domba untuk meraup suara.Acara deklarasi dukungan ini dihadiri oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin Erick Thohir.(SUR)