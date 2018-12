Pemilu 2019 Dianggap Terberat

Pemilu 2019 dianggap yang terberat. Sebab, ini kali pertama pemilihan dilakukan secara serentak dan banyak hal teknis yang perlu dipersiapkan.Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dalam diskusi bertajuk 'Refleksi Akhir Tahun 2018, Kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019' di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat."Pada 2018 itu menegangkan, 2019 itu menentukan, ada kecemasan. Karena Pemilu 2019 berat untuk dijalankan, paling berat dalam hal teknisnya," kata Titi, Selasa, 18 Desember 2018.Titi mencontohkan masalah surat suara. Hanya di Indonesia pemilih akan memilih peserta pemilu yang terbagi dalam enam posisi, yakni anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan DPRD kota serta pasangan calon presiden dan wakil presiden."Ratusan calon, terbagi dalam lima posisi akan dipilih dalam waktu yang bersamaan. Saat yang sama terdistribusi ratusan ribu TPS dengan pemilih 190 juta. Makanya, kita dikenal dengan the biggest one day election in the world," ucap Titi.Dia menambahkan hal teknis berupa anatomi wilayah Indonesia yang luas. Distribusi logistik setiap wilayah menjadi tantangan. Untuk itu, kesiapan matang dari penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU.Titi menjelaskan dua hal penting yang harus dipegang dalam proses Pemilu 2019 mendatang. Pertama soal kepercayaan publik tentang informasi yang berkaitan dengan pemilu, kemudian legitimasi konstitusional."Pemilu itu dikendalikan supremasi konstitusional, pondasi kita menerjemahkan pemilu yang adil, bebas, dan demokratis. Kepercayaan publik dan legitimasi konstitusional itu pondasi penting penyelenggara pemilu, bukan sekadar pemilu tetapi yang berdemokrasi," kata Titi.(FZN)