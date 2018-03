Keyless Ignition, Masih Berfungsikah saat Mobil Berjalan?

Menekan tombol start/stop secara sengaja saat ingin menghidupkan mesin mobil, sudah seharusnya dilakukan. Tapi apa yang akan terjadi jika Anda tak sengaja menekan tombol keyless ignition tersebut saat mobil sedang berjalan? Tentunya ada perbedaan antar tipe, merek bahkan tahun produksi mobilnya.Lalu apakah mesin mobil akan sontak berhenti beroperasi ketika tombol tersebut ditekan secara tidak sengaja? Termasuk berapa lama tombol tertekan agar mesin mobil mati secara mendadak.Sebelum membahas lebih jauh tentang efek menekan tombol tersebut saat mobil sedang berjalan, ada uraian yang cukup detail soal cara kerjanya. Yaitu tentang sisi safety buat si pengemudi. Mengingat ketika seseorang secara tak sengaja menekan tombol tersebut dalam kecepatan tinggi dan mesin tiba-tiba mati, maka akan sangat membahayakan orang yang ada di dalam mobil.Dalam percobaan yang dilakukan oleh Autovlog terhadap sebuah Ford Focus, sang tester melakukan beberapa percobaan dalam konteks kecepatan yang berbeda. Percobaan pertama dilakukan dengan kecepatan 5 mil per jam atau sekitar 8 km per jam. Ketika sang tester menekan tombol start/stop, sontak mesin langsung mati.Untuk kondisi seperti ini, tentu menjadi langkah antisipatif yang bisa dilakukan untuk jika mobil mengalami masalah terhadap pengereman.Percobaan kedua adalah mobil diuji dalam kecepatan di atas 100 km per jam di ruas jalan tol. Hasilnya adalah mesin mobil tetap beroperasi dan tidak ada gejala mesin akan berhenti. Tujuannya tentu demi alasan keamanan. Lantaran jika mesin mati dalam kecepatan tinggi, maka itu akan sangat membahayakan pengendara dan penumpang di dalamnya.Catatan terpentingnya adalah sistem tombol start/stop ini tidak bekerja secara mekanis. Melainkan melalui perintah yang diolah dari ECU (engine control unit). Jika mobil berada dalam kondisi tertentu maka tombol ini takkan berfungsi sebagaimana mestinya.Namun dari sumber berbeda yaitu mechanics stackexchange, dikatakan tidak semua mobil punya pakem yang sama. Untuk beberapa tipe, fungsi tombol start stop akan bekerja sebagaimana tugasnya dalam kondisi apa pun. Jadi harus tetap waspada. Ada baiknya mempelajarinya secara lebih detail.(UDA)