Optimalkan Fitur Overdrive, Trik Mobil Matic Melibas Tanjakan

Tak sedikit pemilik mobil transmisi otomatis belum paham tentang fungsi dan kegunaan fitur overdrive. Salah satunya Rahmat, pegawai swasta pengguna Suzuki Ertiga transmisi otomatis lansiran 2014. Ia mengaku tidak memahami fitur untuk transmisi tersebut."Untuk Ertiga, kami mengatur overdrive dalam posisi hidup ketika mobil dinyalakan. Jika tanda 'O/D' off di panel indikator muncul, fitur overdrive berada di posisi mati," kata Head of Service PT Suzuki Indomobil Sales, Riecky Patrayudha kepada Medcom.id di Jakarta, beberapa waktu lalu.Riecky memberikan contoh antara transmisi otomatis dengan transmisi manual lima percepatan. Jika tuas perseneling di posisi D, berarti sama dengan posisi lima. Ketika fitur overdrive dimatikan, transmisi akan turun ke posisi empat meski tanpa memindahkan tuas perseneling."Fungsi overdrive (dalam posisi off) untuk menurunkan posisi gear agar meningkatkan putaran mesin sehingga torsi juga meningkat," lanjutnya.Lebih lanjut Riecky menjelaskan, salah satu fungsi dari fitur overdrive adalah untuk melibas jalanan menanjak. Mobil akan lebih kuat dan bertenaga untuk melibas jalanan menanjak jika torsi dan putaran mesin dinaikkan. Fungsi lainnya adalah melakukan engine break bagi yang gemar berkendara berkecepatan tinggi.Jika fitur overdrive dalam kondisi hidup, gigi akan didorong hingga posisi tertinggi. Sehingga kinerja putaran mesin akan lebih ringan dan hasilnya membuat pembakaran bahan bakar lebih efisien atau hemat.Teknologi ini hadir di mobil lama. Saat ini, mobil dengan transmisi otomatis terbaru dilengkapi dengan fitur Triptonik (+/-) atau mode L, untuk mencegah transmisi pindah ke posisi maksimal saat menanjak. Jadi jangan bingung lagi ketika tanda 'O/D off' muncul.(UDA)