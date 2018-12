Siap Libur Akhir Tahun? Jangan Lupa Cek dan Servis Mobil

Memasuki pekan ketiga Desember, akan ada banyak hari libur. Termasuk libur hari raya Natal dan tahun baru, ditambah anak sekolah juga yang sudah mulai libur akhir tahun. Akan ada banyak keluarga yang melakukan liburan menuju berbagai wilayah.Untuk yang bepergian menggunakan mobil pribadi, selain mempersiapkan fisik, kondisi mobil juga harus diperhatikan. Lakukan servis sebelum melakukan perjalanan liburan.Servis sebaiknya dilakukan paling tidak sepekan sebelum memulai perjalanan. Ini dimaksudkan untuk menghindari antrean unit yang akan melakukan servis. Bisa juga memanfaatkan fasilitas booking service sesuai hari yang diinginkan.Lakukan tune up mesin, karena merupakan standar yang umum dan mencakup beberapa pekerjaan. Di antaranya penyetelan klep, pengecekan pengapian, cek filter udara, filter bensin, throttle body, pemeriksaan busi dan oli."Untuk standar mobil dalam kondisi normal, servis tune up sudah cukup. Mungkin tambahan pada penggantian parts yang sudah tidak layak," kata Mislam, mekanik dari bengkel Speed Shop di bilangan Bekasi Timur.Ada baiknya, saat tune up juga sekalian dilakukan wheel alignment atau yang biasa disebut spooring balancing, serta pengecekan kaki-kaki mobil. Jika sudah, maka mobil kesayangan siap mengantarkan Anda berlibur.(UDA)