Pahami Waktu Tepat Mengaktifkan Cruise Control pada Mobil

Perkembangan industri otomotif kian tahun makin berkembang secara pesat. Terbukti dengan ditemukannya teknologi self driving atau mobil otonom, yang memungkinkan pengemudi dapat berkendara secara otomatis.Namun mobil otonom saat ini belum diterapkan secara keseluruhan di semua mobil, berbeda dengan teknologi cruise control, yang sebagian sudah diaplikasikan di mobil keluaran teranyar, terutama di segmen menengah ke atas.Chief of Trainer Rifat Drive Labs (RDL), Herry Wahyudi menjeaskan, cruise control atau yang biasa disebut speed control merupakan teknologi yang diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi pengemudi untuk berkendara saat kecepatan stabil tanpa harus menginjak pedal gas.Menurutnya cara kerja cruise control ini terbilang sederhana. Yaitu ketika fungsi cruise control diaktifkan melalui tombol yang tersedia, maka bukaan katup throttle diatur oleh perangkat elektronik yang diatur oleh ECU, sehingga suplai bahan bakar keruang mesin menjadi konstan. Dengan begitu kecepatan mobil pun menjadi stabil di angka tertentu yang diinginkan oleh pengemudi.Umumnya crusie control hanya bisa diaktikan mulai kecepatan 40-80 km per jam. Selain itu setiap mobil yang terdapat fitur cruise control ini juga memasang sensor khusus di bagian pedal rem atau pedal kopling. Jadi untuk mematikan fitur ini cukup anda injak pedal rem ataupun pedal kopling mobil sehingga secara otomatis fungsi control speed ini akan mati. Untuk cara lain biasanya dengan cara menekan tombol off."Pengemudi juga harus tahu kapan saat yang tepat untuk mengaktifkan fitur ini, karena bila tidak akan berbahaya. Sebaiknya tidak digunakan di jalan raya, jalan yang banyak tikungan, tanjakan, turunan ataupun didalam perkotaan," tutup Herry.(UDA)