Incartainment 'Jaman Now', Wajib Terkoneksi Internet

Perkembangan perangkat hiburan di dalam mobil terus berkembang dari waktu ke waktu. Jika sebelumnya perangkat hiburan mobil hanya bisa digunakan dalam mode offline, maka kini perangkat hiburan harus bisa online.Marketing Manager Asuka Car TV, Albert Lim, menjelaskan kalau perangkat hiburan saat ini sudah bisa terkoneksi dengan internet. Baik menggunakan Wifi atau terkoneksi dengan gawai yang membuat pilihan hiburan semakin beragam."Jadi kebutuhannya sekarang ini semakin banyak. Selain tv digital, banyak orang yang kini ingin memutar youtube sebagai hiburan di dalam mobil," ujar Albert di IIMS beberapa waktu lalu.Asuka Car TV sebagai produsen perangkat hiburan di dalam mobil terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Produk terbaru yang mereka tawarkan adalah PTA-310 dengan ukuran 10,1 inci dan sudah mengusung teknologi layar IPS Display.Head unit seharga Rp9,750 juta ini sudah berteknologi layar sentuh dan sudah dilengkapi dengan tv digital, tv online yang terkoneksi wifi, GPS, mirroring, hingga koneksi bluetooth. Bahkan untuk tampilannya layar bisa disesuaikan dengan keinginan pengguna, serta sudah dilengkapi dengan gesture multi touch control untuk volume.Tetapi jika headunit 2-din yang anda miliki belum memiliki fitur koneksi internet, bisa ditambahkan Acast. Kotak kecil ini berfungsi sebagai mirroring layar gawai ke headunit.Albert menjelaskan bahwa Acast seharga Rp1,5 juta ini sudah memiliki teknologi Smartphone Connectivity for iOS & Android, Robust & Stable WiFi Link Connection under Auto-Environment, Easily Set-Up, Di desain khusus untuk penggunaan di dalam mobil, Lifetime OTA Software Update, dan Output HDMI & RCA. Cara pasangnya pun juga terbilang mudah karena plug and play.Nah kini teknologi hiburan di mobil sudah berkembang. Kalau di mobil anda bagaimana?(UDA)