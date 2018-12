Perhatikan Jarak Aman Berkendara saat Cuaca Hujan

Liburan panjang Natal dan Tahun Baru jadi moment tersendiri bagi yang merayakannya. Tak sedikit masyarakat yang melaukan perjalanan mudik atau cuma sekadar liburan ke tempat wisata.Namun agar selalu diingat dan jangan lupa tentang jarak aman berkendara mobil adalah tiga detik. Telebih jika kondisi jalanan hujan atau mobil yang dibelakang terlalu rapat.Chief of Trainer Rifat Drive Labs (RDL), Herry Wahyudi, menjelaskan bahwa saat hujan atau kondisi jalan yang gelap sebaiknya tidak menggunakan teknik jarak 3 detik. Namun ditambahkan beberapa detik agar tidak terjadi kecelakaan beruntun."Jaga jarak aman kendaraan lakukan three second rule. bahkan kalau hujan atau jalanan basah, tambahkan detik ekstra dari tiga detik menjadi empat detik," jelas Herry saat ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu.Hal ini dikarenakan saat jalanan licin, makadaya cengkram ban akan berkurang. Belum lagi beban yang dibawa pun turut mempengaruhi jarak pengereman. Maka diperlukan jarak yang lebih lebar saat kondisi hujan atau jalanan licin.Jika mobil di belakang mengikuti terlalu rapat, silahkan tambahkan detiknya. Hal ini disiasati agar tidak terjadi kecelakaan beruntun."Kalau misalkan nempel banget atau tailgating, kira tambahkan 1 detik lagi, jadi 5 detik. Jadi jika kita tidak ditabrak dari belakang. Jadi seandainya kita tabrakan, yang dibelakang ada waktu untuk menghindarinya," tutup Herry.(UDA)