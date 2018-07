Optimalkan Performa Mesin, Pakai Filter Durabilitas Tinggi

Peran filter udara di mesin kendaraan, memegang porsi yang cukup besar untuk membantu menghasilkan tenaga mesin terbaik. Hal ini pula yang membuat produsen flter udara membuat produk dengan durabilitas terbaik. Seperti yang dilakoni Ferrox dengan merilis filter udara terbaru dengan durabilitas tinggi.Dari keterangan yang dipaparkan Sales Manager PT Prima Semesta Asia, Teng Herry Sutanto sebagai produsen merek Ferrox, bahwa produk filter udara dengan durabilitas baik, juga punya peran untuk urusan performa mesin. Menurutnya, komponen penyaring udara sebelum disalurkan ke ruang bakar itu, kini punya teknologi terbaik untuk menjamin ketahanannya."Membersihkan filter udara memang ada beberapa larangan, terlebih jika material yang digunakan non aluminium. Ujung-ujungnya bengkel menyarankan penggantian. Tapi filter udara yang menggunakan bahan aluminium, tentu akan mampu memberikan durabilitas lebih baik. Makanya kami meluncurkan penyaring udara yang terbuat dari stainless steel tipe 304," klaim Teng Herry di Sparks Life Hotel pada Senin (9/7/2018).Dengan kerapatan anyaman 45 mikron, filter udara ini bisa memberikan pasokan udara lebih lancar, suara mesin lebih halus, performa mesin lebih optimal dan efisiensi konsumsi bahan bakar.Teng Herry juga menegaskan bahwa perawatannya juga tidak sulit. Tak memerlukan cairan khusus pembersih. Cukup disiram dengan air bertekanan rendah atau sedang. Bahkan Ia juga menjamin boleh menggunakan air bertekanan tinggi asal jarak penyemprotan setidaknya 30 cm."Karena bahan filter ini terbuat dari anyaman aluminium, pasti akan mengalami kerusakan jika semprotan air tekanan tinggi dari jarak sangat dekat. Untuk itu kami sarankan agar melakukan penyemprotan melakukan alat yang tekanan airnya tidak terlalu besar. Kalau ada noda oli yang bandel, cukup disiram pakai air panas."Lantaran produk hasil riset mereka ini masih sangat baru, tentu belum semua sepeda motor baru mereka siapkan komponennya. Teng Herry menegaskan bahwa mereka baru ada untuk All New Honda PCX 150 dengan banderol Rp500 ribu dan All New Kawasaki Ninja 250 dengan harga Rp750 ribu.(UDA)