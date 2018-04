Pakai Bodi Kayu, Motor Listrik Terlihat Futuristik

Perusahaan yang berbasis di Filipina bernama Modular Energy Efficient Portage (Meep Inc) menciptakan sepeda motor listrik unik khusus dalam kota menggunakan bahan bambu, yang djuluki Banatti Green Falcon.Dilansir dari Rideapart, penciptaan proyek motor listrik sekaligus untuk mendukung pemerintah Filipina mengamanatkan penanaman 10 juta hektar bambu pada 2020.Direktur Desain dan CEO Meep Inc, Christopher Paris Lacson mengatakan, Green Falcon adalah sepeda motor listrik yang bodinya terbuat dari bambu, termasuk jok motor dan speedometer. Perusahaan mengklaim motor listrik ini memiliki kenyamanan seperti sepeda motor pada umumnya.Menurut Lacson, penggunaan bahan bambu ini membuat bobot motor hanya seberat 14,5 kilogram dan diklaim lebih ringan jika dibandingkan terbuat dari bahan fiberglass.Untuk membuatnya tahan terhadap cuaca, bodi motor dilapis dengan epoxy. Meski tidak disebutkan secara detail tentang perfmormanya, motor unik ini dibekali motor listrik dan baterai.Mesin listrik yang diusungnya diklaim mampu dipacu pada kecepatan tertinggi 120 kilometer per jam, dengan jangkauan sekitar 50 kilometer dalan satu kali pengisian. Meski begitu, karena dikhususkan penggunaan dalam kota, kecepatan tertinggi disarankan 96 kilometer per jam, sekaligus untuk menjaga keawetan baterai.Perusahaan mengungkapkan jika motor listrik ciptaannya ini memang tidak lazim, namun kata Lacson, yang terpenting adalah bagaimana dapat memberdayakan sumber daya lokal dan bisa menginspirasi orang lain.(UDA)