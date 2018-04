All New Honda Vario 150, Performa dan Fitur Khas Skutik Perkotaan

Honda motor sudah merilis model terbaru Vario yakni All New Vario 150 dan All New Vario 125. Motor ini mendapatkan perubahan besar, jauh beda dari model sebelumnya.Usai peluncuran, kami pun berkesempatan menjajal skutik satu ini. Tapi AHM hanya menyediakan unit tes All New Honda Vario 150 saja, yang merupakan varian tertinggi dari keluarga Vario Series.Vario anyar ini berdimensi 1.919mm x 679mm x 1.062mm (PxLxT), dengan sumbu roda 1.280mm, ground clearance 132mm, tinggi jok 769mm, kapasitas tangki 5,5 liter. Ukuran motor ini dibuat lebih ramping dari pendahulunya yang berdimensi 1.921 x 683 x 1.096mm.Bicara desain, motor ini mengusung konsep exclusive sporty styling. Gambaran huruf V melekat kuat disini seperti bentuk lampu dual keen, serta lekuk bodi yang tajam dan ramping untuk kemudahan berkendara.Terpisahnya signature lamp memberikan identitas tersendiri. Tadinya lampu ini menyatu, dengan lampu utama yang sudah LED. Lalu lampu belakang juga sudah full LED, dengan lampu sein terpisah ala motor sport, sepintas kok mengekor Yamaha Aerox ya?Meski desainnya ramping, motor ini tetap mempertahankan bagasi dibalik joknya. Dengan kapasitas 18 liter, bagasi ini cukup untuk menampung sebuah helm half face. Untuk tempat penyimpanan, ada pula dua kantong pada dek depan dan sepasang pengait dekat engsel jok.Dengan pengendara berpostur 173 cm, duduk diskutik satu ini terasa pas. Kaki menjejak tanah dengan sempurna, bentuk jok bagian depan yang ramping tak mengganjal paha dan membuat ngangkang.Posisi setang yang menekuk ke dalam menambah kesan sporty, dan tombol-tombol area setang mudah diraih. Pandangan menuju spidometer digital cukup jelas. Secara keseluruhan, riding position tak ada masalah.Jika kami membandingkan dengan kompetitornya, Aerox 155, riding position All New Vario 150 lebih nyaman dan mudah untuk mendapat posisi duduk nyaman. Sedangkan posisi riding kompetitornya itu cenderung sporty dan agresif.Pengendalian motor saat melewati jalur berkelok terasa ringan dan mudah. Dimensi motor ini terbilang sangat ramping, sisi rampingnya terlihat saat kita sedang berkendara. Makanya skuter ini cocok untuk penggunaan dalam kota yang padat.O iya, motor ini juga makin stabil berkat sasis yang dibuat lebih kaku. "Sasis area dek kami sempurnakan, karena bagian ini sangat vital menurut kami," jelas Ryoji Imai, Large Project Leader Honda Motorcycle.Dimensi roda yang membesar satu tingkat menjadi 90/80-14 dan 100/80-14 ikut mempengaruhi pengendalian motor ini jadi lebih baik. Ban sendiri sudah tipe tubeless. Namun sayang rem cakram hanya diroda depan saja.Dengan kapasitas 149,3cc, output tenaga motor ini mencapai 12,9 Hp dengan torsi 13,4 Nm. Akselerasinya terasa cukup, tidak terlalu istimewa, namun konsumsi bahan bakarnya tetap irit. Honda mengklaim bisa sampai 46,9 km/liter.Untuk mesin ini, Honda mempertahankan mesin lawas tapi ada upgrade setidaknya pada dua bagian. "Pertama box filter udara dibuat lebih besar dan profil knalpot berubah sehingga performa putaran bawah dan menengah lebih baik," beber Ryoji.Mesin ini juga sudah punya fitur standar ala skutik kekinian Honda. Mesin teknologi eSP, ACG starter, injeksi bahan bakar PGM-FI, dan idling stop system. Kedua mesin ini diklaim punya konsumsi bahan bakar yang irit.Sebagai varian teratas dari Vario Series, skuter ini dibekali banyak fitur keren, mulai dari panel instrumen serba digital yang mampu menampilkan beragam informasi, lalu smart key system (keyless), rem combi brake system, idling stop system, lampu LED dan cakram model gelombang.Hadir sebagai model tertinggi, AHM melabeli All New Vario 150 dengan nominal Rp22,5 juta. Ada empat pilihan warna yang bisa dipilih, yakni silver, merah dan hitam yang seluruhnya berjenis doff (matte) dan satu warna putih.AHM menargetkan penjualan sudah bisa dilakukan pada bulan Mei mendatang dan mengincar konsumen yang hendak berlebaran pakai motor baru. Sedangkan target penjualan mencapai satu juta unit per tahunnya.(UDA)