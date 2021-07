Penggolongan SIM C untuk Moge Berlaku Bulan Depan

Halaman Selanjutnya

Kepolisian Indonesia sudah mengeluarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 yang mencakup tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM), khususnya pembagian SIM C berdasarkan sepeda motor. Pembagian ini sudah mulai berlaku dan bisa diurus per Agustus 2021.Kasi Standar Pengemudi Dit Regident Korlantas Polri, AKBP Arief Budiman, menjelaskan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 sudah diundang-undangkan pada 19 Februari 2021. Kemudian setelah melalui masa sosialisasi selama 6 bulan, maka peraturan tersebut sudah bisa dijalankan."Aturan ini baru diundangkan per Februari 2021. Seperti produk perundang-undangan, kita memiliki masa untuk sosialisasi minimal selama 6 bulan. Selain mensosialisasikan kepada masyarakat, kita juga mempersiapkan sarana dan prasarana bagi petugas yang ada di satpas. Target kita di bulan Agustus, aturan ini sudah bisa kita sosialisasikan," ungkap Arief dikutip dari YouTube NTMC Channel.Menurut peraturan tersebut, SIM C nantinya akan dibagi berdasarkan 3 golongan. SIM C hanya untuk motor dengan kapasitas isi silinder <250 cc. Kemudian SIM C I untuk motor di atas 250 cc - 500 cc serta motor tenaga listrik, dan SIM C II untuk motor >500 cc dan motor listrik.Dikutip dari NTMC Polri, kewajiban kepemilikan SIM tertuang Dalam Perpol Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 3 Ayat 8, disebutkan bahwa, untuk bisa memiliki SIM C I, pemilik kendaraan harus terlebih dahulu memiliki SIM C yang telah digunakan selama 12 bulan sejak SIM C diterbitkan.