Pembalap Pirelli Makin Bertaji di Motoprix

Kejuaraan nasional balap motor Pirelli Motoprix 2018 semakin memperlihatkan kualitas Pirelli Diablo Rosso Corsa II. Produk asal Italia yang menjadi ban resmi di balap motor nasional itu baru tahun ini mejadi sponsor para pembalap dengan ban khusus untuk motor berkapasitas mesin kecil.Ban yang dipasarkan melalui PT Astra Otoparts (AOP) ini mampu membuktikan performa pembalap ke podium kemenangan. Apalagi seri pertama di Singkawang dan Bengkulu para pembalapnya mampu memberikan kejutan besar. Seri kedua region IV pekan kemarin di Tanjung Selor Bulungan, Kalimantan Utara (25/3/2018), ada penajaman prestasi.Pembalap yang menggunakan ban ini mampu menyapu bersih juara di kelas MP1 (Bebek Tune up 150cc Seeded), MP2 (Bebek Tune up 125cc Seeded), MP3 (Bebek Tune up 150cc Pemula, MP4 (Bebek Tuneup 125cc Pemula) dan MP6 (Bebek Standard 125cc Pemula).Pembalap asal Kalimantan Timur, Arianto Tarzan meneruskan dominasinya di kelas bergengsi MP1 dengan keunggukan nyaris 4 detik di sirkuit sepanjang 1,4 km tersebut. Sedangkan di kelas MP2, dua pebalap Astra Motor Racing Team Kalbar yakni Ruddy Salim dan Yossie Legisadewo, sukses menjadi juara pertama dan runner up.Di kelas MP3, Revaldy Aditya dari tim Honda Opetro BekantanSpeed MBKW2 Pirelli NHK menjadi jawara MP3 disusul oleh oleh Rizal Feriyadi (Tiara Bintang) di MP4 serta M Restu yang menapak juara di kelas MP6.“Kemenangan saya tidak terlepas dari strategi untuk membuat gap sejak awal. Beruntung ban ini enaknya bisa langsung kita optimalkan sejak awal tidak perlu running untuk pemanasan,” ujar Arianto.Hasil di putaran kedua Kejurnas Pirelli Motoprix Bulungan, tentu ditanggapi positif oleh Chief Executive Marketing Astra Otoparts, Rio Sanggau. "Terima kasih kepada pihak team dan pembalap Pirelli Motoprix yang menggunakan ban Pirelli Diablo Rosso Corsa II. Hasil ini tentunya tidak membuat kami cepat berpuas diri, kami mencoba untuk terus dan terus berkembang,” sebut Rio Sanggau.Akhir pekan ini (31 Maret – 1 April) , Kejurnas Pirelli Motoprix akan mengawali seri perdana region II Jawa di Sirkuit GOR Satria Purwokerto yang tentu akan menyuguhkan persaingan panas.(UDA)