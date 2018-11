Kawasaki Ninja 250SL Terbaru, Motor Sport 250 cc Versi 'Terjangkau'

Kawasaki Indonesia melakukan penyegaran untuk Ninja 250SL. Sepeda motor 250 cc ini mendapatkan ubahan berupa warna baru dan juga grafis yang disematkan.Menurut keterangan resminya, kini Ninja 250SL mendapatkan pilihan warna hitam untuk gaya yang sporty, dan merah marun untuk gaya yang lebih elegan. Sedangkan grafis baru disematkan di bagian cowling untuk memberikan kesan yang berbeda.Secara keseluruhan, tidak ada ubahan spesifikasi. Mesin 250 cc silinder tunggal ini masih menghasilkan tenaga 27,6 daya kuda dan torsi 22,6 nm. Kemudian untuk saluran tenaganya menggunakan enam percepatan manual.Dia menyebutkan pula kalau Ninja 250SL masih mengusung konsep motor sport yang ringan ramping, namun dengan performa sporty. Segmentasi ini yang tampaknya dipegang oleh Kawasaki karena hampir pemain di kelas motor sport 250 cc sudah menggunakan mesin dua silinder, termasuk saudaranya Kawasaki Ninja 250RR.Ninja 250SL sudah tersedia di dealer-dealer resmi Kawasaki. Konsumen bisa membelinya dengan harga Rp36,8 juta (on the road Jabodetabek).Namun jika melihat posisi harga jual Ninja 250SL hampir mirip dengan motor sport 150 cc. Sebut saja Honda CBR150R dibanderol mulai dari Rp 33,8 juta sampai Rp 38,7 juta. Sementara untuk Yamaha R15 dipasarkan mulai dari Rp 35,3 juta sampai Rp 35,9 juta (on the road DKI Jakarta dan sekitarnya).(UDA)