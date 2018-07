Curtis Warhawk Limited Edition Hanya 36 Unit di Dunia

Di kalangan pecinta motor besar dan unik, nama Confederate Motors tak asing lagi. Kini pabrikan motor asal Amerika Serikat (AS) Confederate itu, berganti nama menjadi Curtiss mulai awal tahun ini.Bagian yang menjadi perhatian saat ini bukanlah masalah penggantian nama perusahaan motor tersebut, tapi lebih kepada motor baru yang mereka perkenalkan berjuluk sebagai Warhawk.Curtiss mengungkapkan, Warhawk merupakan motor edisi terbatas atau limited edition, karena hanya akan diproduksi sebanyak 36 unit saja.Dari penampilannya, Warhawk akan terlahir sebagai motor berotot yang mengaplikasikan gaya naked machine. Tenaganya didukung air-cooled triple-camshaf berkapasitas 2.163 cc (132 kubik inci) dan berpendingin udara, yang diklaim mampu menyemburkan tenaga 150 daya kuda pada 5.100 rpm.Sesuai spesifikasi yang diumumkan oleh Curtiss, tak heran jika kecepatan tertinggi Warhawk bisa tembus di angka lebih dari 265 km per jam.Dengan sejumlah spesifikasi unggulan yang disematkan di Warhawk, Curtis melabeli motornya ini sebesar USD105 ribu atau sekitar Rp1,5 miliar.Bagi mereka yang ingin mendapatkan model ini harus memesannya terlebih dulu serta membayar deposit sebesar USD5.000 atau sekitar Rp70 juta, dengan kondisi inden selama 2 atau 3 bulan.Rencananya, setelah menjual produksi terbatas Warhawk, Curtiss akan kembali fokus ke Zeus listrik yang bakal tersedia sekitar 2020.Model konsep telah ditunjukkan beberapa waktu lalu, mengaplikasikan apa yang disebut konfigurasi E-Twin dengan memasangkan motor ganda Zero yang dipasang ke poros umum, semuanya itu terbungkus dalam tubuh aluminium yang telanjang. Spesifikasi awal menyebutkan, jika Zeus bakal menyemburkan tenaga 170 daya kuda dan menghasilkan torsi 290 lbs-ft.(UDA)