Biaya Pembuatan SIM C, C I, dan C II Sama

Jakarta: Kepolisian Indonesia sudah mengeluarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 yang mencakup tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM). Di dalam Perpol tersebut terdapat penggolongan SIM untuk mengendarai motor menjadi SIM C, SIM C I, dan SIM C II.



Kini dengan semakin banyak pilihan dan kebutuhan untuk membuat SIM C, tentu masyarakat akan memperhitungkan biaya pembuatannya. Apakah ada perbedaan biaya pembuatan SIM C dengan C I dan C II?



Kasi Standar Pengemudi Dit Regident Korlantas Polri, AKBP Arief Budiman, mengatakan biaya untuk membuat SIM C I dan C II sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dia pun menegaskan tidak ada perbedaan biaya berdasarkan PP No 60 Tahun 2016.



“Tidak ada perubahan dari situ, sekarang ini hanya aturannya saja, jadi soal tarif itu sama mau yang C I atau C II,” ucap AKBP Arief Budiman dikutip dari NTMC Polri.



Kalau melihat dari PP 60 Tahun 2016, biaya membuat SIM C sebesar Rp100 ribu. Sehingga untuk membuat SIM CI atau C II pun sama, maka siapkan uang Rp100 ribu.



“Tidak beda, yang beda itu hanya alurnya saja. Karena dibuat berjenjang, jadi pertama itu harus punya SIM C dulu, setelah setahun bisa naik ke C I. Kalau butuh yang C II juga demikian, dan yang pasti harus ujian praktik karena peruntukannya berbeda,” ucap Arief.



Berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 penggolongan SIM untuk mengendarai motor menjadi SIM C, C I, dan C II. Penggolongan ini berdasarkan besarnya silinder sepeda motor yang dikendarai.



Misalnya untuk SIM C hanya untuk motor dengan kapasitas isi silinder < 250 cc. Kemudian SIM C I untuk motor di atas 250 cc - 500 cc serta motor tenaga listrik, dan SIM C II untuk motor di atas >500 cc dan motor listrik.



