Powertrack Indonesian Seri-2, Siap Panaskan Dieng

Balap motor garuk tanah dengan tajuk Kratingdaeng Supercrosser The Ultimate Dirtwar seri Powertrack Indonesian Dirtbike Championship (PIDC) 2018, bakal hangatkan dinginnya cuaca di Kota Dieng, Jawa Tengah. Perhelatan balap di dataran tinggi tersebut, berlangsung di Sirkuit Sikidang Dieng, Banjarnegara ada tanggal 21-22 Juli 2018.Event yang berlangsung atas kerja sama minuman berenergi tersebut dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) membuat tiga kategori khusus yaitu Enduro Cross, Powertrack dan Supercross.Setelah terpotong aktifitas libur lebaran, PIDC 2018 kini mulai masuk seri kedua dari lima seri yang akan digelar di 5 kota, yaitu Yogyakarta (6 Mei 2018), Dieng (22 Juli 2018), Tasikmalaya/Ciamis (19 Agustus 2018), Blora, Jawa Tengah (2 September 2018), dan Bali (16 September 2018).Detail kelas yang akan dilombakan tidak berubah dari seri pertama. Yaitu Kelas Powertrack: Bebek modif 110 cc Open, Bebek modif 125 cc Open, Sport Open, Bebek std pemula. Untuk kelas (non kejurnas): Bebek modif 125 cc pemula dan OMR Gordon. Kemudiam Kelas Motocross ada SE 50 cc, SE 65 cc, SE 65 cc Novice (non kejurnas), SE 85 cc, SE MX2 Junior A, SE MX2 Junior B (non kejurnas), SE MX2 Open, SE MX1 Open dan SE EXC Open (non kejurnas).“Akhir pekan ini (21-22 Juli) masyarakat Dieng, bisa menyaksikan para krosser dan tracker terbaik Indonesia dan beberapa negara. Jika melihat kondisi geografis Sirkuit Sikidang, berada di dataran tinggi, maka stamina yang prima para pembalap sangat penting untuk melawan dinginnya suhu khas dataran tinggi itu. Kami siap mendukung penuh agar event ini bisa berjalan dengan baik," ujar Brand Manager Kratingdaeng, Sigid Hindroseto melalui rilis resminya.Kroser internasional ada dari negara Australia yaitu Kale Makeham dan Joel Milesevic untuk ikut serta bertanding di kelas MX1 dan MX2. Sementara kroser nasional mereka yang sudah melanglang buana di balap ini seperti Andree Sondakh, Aldi Lazaronni, Yosua Pattipi, Diva Ismayana dan lain-lain.Jadi, jika Anda memang pecinta balap garuk tanah, pastikan PIDC Dieng masuk dalam salah satu daftar tontonan selanjutnya.(UDA)